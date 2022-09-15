В Нигерии хотят перерабатывать алюминий, используя водородное топливо

На этом заводе в нигерийском Лагосе перерабатывают алюминиевые отходы. На это уходит много электроэнергии. А её..
Дата загрузки: 2022-09-15
В этом году завод начал использовать для печей более экологически чистый природный газ. Теперь планируют постепенно переходить на водородное топливо.
[Рэймонд Оноввигун, директор компании Romco Metals]:
«Мы постоянно ищем пути развития. Сейчас мы проводим исследования вместе с британским университетом, чтобы понять, как можно использовать солнечную энергию для производства экологически чистого водорода».
Водород получают путём электролиза воды. Для этого тоже нужна энергия. У африканских стран есть большой потенциал для развития солнечной и ветровой энергетики.
[Рэймонд Оноввигун, директор компании Romco Metals]:
«Для этого потребуется много усилий, но чем больше у нас будет возобновляемых источников энергии, тем быстрее мы достигнем целей, к которым стремятся во всём мире».
На заводе перерабатывают 18 тысяч тонн алюминия в год. Следующая цель – увеличить объём производства в пять раз. Компания планирует в ближайшие годы открыть семь новых предприятий по всей Африке. Для этого ей надо привлечь инвестиции в размере 50 миллионов долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: