Канада начнёт поставлять в Германию водородное топливо с 2025 года. Соответствующий договор подписали во время официального..

Канадский водород будут поставлять в Германию с 2025 года

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Канадско-немецкий водородный альянс – это исторический шаг к нашему общему будущему. Цель – начать экспорт канадского водорода в Германию к 2025 году. Это создаст рабочие места для среднего класса и обеспечит поставку чистой энергии, которая поможет противостоять изменению климата».

Канада начнёт поставлять в Германию водородное топливо с 2025 года. Соответствующий договор подписали во время официального визита канцлера Олафа Шольца. Он прибыл в Канаду в поисках альтернативы российскому газу.

По словам Джастина Трюдо, немецкие компании уже начинают подписывать договоры на покупку канадского водородного топлива. Он отмечает, что спрос большой.

Шольц говорит, что к 2030 году благодаря водородному топливу Германия планирует получать от 90 до 110 тераватт-часов электроэнергии. Однако большую часть водорода придётся экспортировать.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Канадские и немецкие компании занимают хорошие позиции на рынке водородных технологий, но производители из других стран, особенно из Китая и США, завоёвывают всё большую долю рынка за счёт расширения своих производственных мощностей. Нам важно принять меры, чтобы сохранить и расширить лидирующие позиции».

Альянс создали в городе Стивенвилл, который расположен в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Считается, что этот регион идеально подходит для выработки зелёного водорода с использованием возобновляемых источников энергии. Там много ветра, а также достаточно места для установки ветряных турбин.

Короткая ссылка на эту страницу: