Канадский водород будут поставлять в Германию с 2025 года

Канада начнёт поставлять в Германию водородное топливо с 2025 года. Соответствующий договор подписали во время официального..
Дата загрузки: 2022-08-24
[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Канадско-немецкий водородный альянс – это исторический шаг к нашему общему будущему. Цель – начать экспорт канадского водорода в Германию к 2025 году. Это создаст рабочие места для среднего класса и обеспечит поставку чистой энергии, которая поможет противостоять изменению климата».
По словам Джастина Трюдо, немецкие компании уже начинают подписывать договоры на покупку канадского водородного топлива. Он отмечает, что спрос большой.
Шольц говорит, что к 2030 году благодаря водородному топливу Германия планирует получать от 90 до 110 тераватт-часов электроэнергии. Однако большую часть водорода придётся экспортировать.
[Олаф Шольц, канцлер Германии]:
«Канадские и немецкие компании занимают хорошие позиции на рынке водородных технологий, но производители из других стран, особенно из Китая и США, завоёвывают всё большую долю рынка за счёт расширения своих производственных мощностей. Нам важно принять меры, чтобы сохранить и расширить лидирующие позиции».
Альянс создали в городе Стивенвилл, который расположен в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Считается, что этот регион идеально подходит для выработки зелёного водорода с использованием возобновляемых источников энергии. Там много ветра, а также достаточно места для установки ветряных турбин.
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