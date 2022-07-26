Двое детёнышей ягуара впервые за 70 лет родились в национальном парке Ибера в Аргентине. Маму котят..

В заповеднике Ибера в Аргентине впервые за 70 лет родились ягуары

Двое детёнышей ягуара впервые за 70 лет родились в национальном парке Ибера в Аргентине. Маму котят зовут Арами. Она родилась в неволе. А в прошлом году её выпустили в этом заповеднике в рамках программы восстановления популяции ягуаров в провинции Корриентес.

Папа по кличке Жатобазиньо родом из Бразилии. Он вырос в дикой природе, но однажды забрёл в школу. Его поймали и в 2019 году передали аргентинской природозащитной организации. С тех пор ягуар живёт в заповеднике Ибера.

Детёныши родились в мае и уже подрастают. Если они выживут, то в национальном парке в общей сложности будет десять ягуаров.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эти хищные кошки обитают в Центральной Америке, но в таких странах, как Сальвадор и Уругвай, почти полностью истреблены. В Аргентине обитает всего 250 ягуаров. Они находятся под охраной государства.

Ягуары похожи на леопардов, но крупнее и коренастее. На людей нападают крайне редко. При встрече с человеком проявляют не агрессию, а скорее любопытство. Этих хищников примерно 50 лет назад занесли в Красную книгу.

Короткая ссылка на эту страницу: