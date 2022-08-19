Небывалый шторм обрушился на Корсику и унёс жизни шести человек

Смертоносный шторм неожиданно обрушился на французский остров Корсика в Средиземном море. Погибли шесть человек, включая 13-летнюю..
Дата загрузки: 2022-08-19
Шторм продолжался около часа и сопровождался дождём и градом. Порывы ветра достигали 60 метров в секунду. Местные жители говорят, что такое видели впервые.
Сильный ветер срывал крыши домов и валил деревья. В это время в кемпингах отдыхали люди. Метеорологи не смогли предсказать, что шторм будет таким сильным. Они выпустили предупреждение, когда стихийное бедствие уже началось.
Пострадавший остров посетил министр внутренних дел Франции.
[Жеральд Дарманен, глава МИД Франции]:
«От имени правительства я хочу передать слова поддержки и сочувствия острову Корсика и особенно семьям отдыхающих, чьи близкие пострадали или погибли. Правительство уже работает с местными органами власти, чтобы помочь людям и оценить ущерб от этого бедствия».
На острове эвакуировали более 5000 туристов, которые жили в палатках и трейлерах.
[Жиль Симеони, глава исполнительного совета Корсики]:
«Мы объявили оранжевый уровень погодной опасности, поскольку могут начаться сильные дожди. Префект Корсики приказал эвакуировать туристов из некоторых кемпингов, особенно из тех, которые может затопить».
Также во время шторма у берегов Корсики провели 125 спасательных операций на море, поскольку многие суда оказались в опасности.
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