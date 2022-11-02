Протест в поддержку Болсонару: дальнобойщиков в Бразилии разгоняла полиция

В Бразилии для разгона забастовок водителей грузовиков направили силы безопасности. Дальнобойщики вышли на протест против результатов..
Дата загрузки: 2022-11-03
[Мариу Силва, протестующий]:
«Мы не принимаем президента-вора. Воры должны сидеть в тюрьме».
Власти говорят, что забастовка водителей привела к перебоям в поставках топлива, мяса и зерна. Чтобы расчистить трассы, полиция пускает в ход слезоточивый газ.
Дальнобойщики всегда поддерживали политику Болсонару, поскольку она позволяла сохранять низкие цены на топливо. Теперь некоторые призывают к военному вмешательству, чтобы сохранить Болсонару на посту.
Однако сам уходящий президент говорит, что будет следовать Конституции. Согласно ней инаугурация новоизбранного главы государства должна состояться 1 января. Болсонару не признал поражения, однако сказал, что начинает процесс передачи власти.
[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:
«Даже столкнувшись с прошлой системой, мы преодолели пандемию и последствия войны. Меня всегда называли антидемократом, но, в отличие от моих оппонентов, я всегда действовал в рамках Конституции».
По данным федеральной дорожной полиции, около 419 блокпостов были расчищены. При этом по состоянию на вечер вторника протестующие продолжали частично или полностью блокировать дороги примерно в 190 местах.
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