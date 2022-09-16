Флорида отправила 50 мигрантов на остров, где отдыхают политики-демократы

50 нелегальных мигрантов высадились на острове Мартас-Винъярд, где живут представители американской либеральной элиты. Два самолёта с..

50 нелегальных мигрантов высадились на острове Мартас-Винъярд, где живут представители американской либеральной элиты. Два самолёта с искателями лучшей жизни сюда отправил губернатор Флориды Рональд Десантис. Он, как и многие другие республиканцы, не согласен с мягкой миграционной политикой Демократической партии США.

Сами мигранты не знали, куда летят. Говорят, что их главная цель – найти работу и обеспечить семьи.

[мигрант из Венесуэлы]:

«Я хотел жить в Вашингтоне, но вышло иначе. Видимо, у Бога свои планы. Теперь мы собираемся лететь в Бостон».

При президенте Джо Байдене многих нелегальных мигрантов не депортируют. Власти позволяют им остаться в США, чтобы подать прошение об убежище. Республиканцы считают такую политику провальной.

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Ещё в апреле этого года губернатор Техаса начал отправлять тысячи мигрантов в Вашингтон. А недавно добавил ещё два пункта прибытия – Нью-Йорк и Чикаго. Губернатор Аризоны с мая также отправляет мигрантов в столицу США.

Рональд Десантис пошёл ещё дальше и распорядился отвезти иностранцев на остров Мартас-Винъярд. Он расположен в Массачусетсе – одном из самых левых и либеральных штатов. Губернатор неоднократно обещал так поступить, если Байден продолжит отправлять мигрантов во Флориду.

Летом на острове отдыхает политическая элита Демократической партии. Владельцы местной недвижимости ранее заявляли о своей солидарности с мигрантами. Но, когда те прибыли на остров, оказалось, что их негде поселить. Временное убежище им предоставила церковь.

Границу США каждый месяц нелегально пересекают тысячи мигрантов из Латинской Америки. Многих задерживают, но неизвестное число проникает незамеченным.

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