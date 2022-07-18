Свидетель: заключённого убили в Китае ради его печени

Поступают новые свидетельства того, что в китайских военных госпиталях торгуют человеческими органами. Бывший член японской преступной банды рассказал, что стал свидетелем того, как узника совести готовили к трансплантации в то время, когда тот был ещё жив.

Это было ещё в 2007 году. По словам свидетеля, у брата его друга отказала печень, и они тщетно пытались найти ему донора.

[Усио Сугавара, свидетель изъятия органов]:

«Печень можно пересадить только в США, Франции и Китае. Но в Америке и Франции время ожидания очень долгое. Он не мог ждать. Это также очень дорого, и правила строгие. Поэтому мы выбрали Пекин. В Пекине есть госпиталь военной полиции, куда принимают японцев».

Как говорит Усио Сугавара, семья пациента обнаружила, что альбумин – белок, необходимый для пересадки печени – в китайской больнице был недостаточно хорош. Поэтому Сугавара помог им купить раствор в Японии и контрабандой переправить его в Пекин.

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За день до запланированной операции его спросили, не хочет ли он взглянуть на донора.

[Усио Сугавара, свидетель изъятия органов]:

«Когда я открыл шторку, донор спал, был под анестезией. Он спал. Накануне ему перерезали сухожилия обеих рук и ног. Я спросил, зачем. Оказалось, чтобы он не мог сбежать. Кроме того, если донор напряжён, тело сожмётся, что плохо для органов».

Ему сказали, что пациент молодой, и что печень у него очень хорошая.

[Усио Сугавара, свидетель изъятия органов]:

«Мне сказали, что в Китае много людей, поэтому есть доноры и можно подобрать подходящих. А ещё, что есть много плохих людей, которые заслуживают смерти, так что это лучший способ их использовать».

Когда японец спросил доктора, что именно плохого сделал этот человек, тот ответил, что он принадлежит к террористической организации.

Однако оказалось, что мужчина был приверженцем Фалуньгун. Это древняя медитативная практика совершенствования, которой занимаются по всему миру. Однако власти Китая подвергают этих людей жестоким репрессиям с 1999 года. Преследования начались из-за большого числа практикующих – в 90-е годы прошлого века их стало больше, чем членов правящей в Китае компартии.

В 2019 году Трибунал по Китаю в Лондоне пришёл к выводу, что приверженцы Фалуньгун – возможно, главный источник насильственного изъятия органов в Китае. Также есть свидетельства массовых медицинских проверок уйгуров.

Журналист-исследователь и автор книги «Бойня» Итан Гутман говорит, что медицинскому сообществу нужно узнать больше о том, как действуют китайские власти.

[Итан Гутман, журналист-исследователь]:

«Мир медицины предпочёл запутать и проигнорировать проблему. К сожалению, им очень трудно отказаться от позиции, что эту проблему можно решить только сотрудничая с китайцами. Но пора признать, что сотрудничество с ними бессмысленно».

Расследования показывают, что китайский рынок трансплантации органов – один из крупнейших в мире. К настоящему времени несколько стран приняли законы, запрещающие их гражданам путешествовать туда для пересадки органов.

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