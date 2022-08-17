Греция заберёт тело 5-летней девочки-мигрантки, погибшей от укуса скорпиона

Греция заберёт тело пятилетней девочки, которая умерла на речном островке на греко-турецкой границе. Там она несколько..

Греция заберёт тело пятилетней девочки, которая умерла на речном островке на греко-турецкой границе. Там она несколько дней находилась среди группы мигрантов с родителями и сестрой. Погибла от укуса скорпиона.

В целом на клочке суши скрывалось 36 сирийцев и трое палестинцев, среди которых были одна беременная и семеро детей. Они перешли через реку в Турции и намеревались попасть на территорию Греции.

В регион прибыл министр миграции Греции. Он сообщил, что остров на реке Эврос – это территория Турции, и что греческие власти уже связалась с турецкими коллегами по этому вопросу.

[Нотис Митарачи, министр миграции Греции]:

«Мы будем координироваться с Международным Красным Крестом и Красным Полумесяцем, чтобы обеспечить доставку тела этой девочки в Грецию для достойного захоронения семьёй».

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Министерство внутренних дел Турции пока ситуацию не прокомментировало. Однако ранее заявляло, что Греция постоянно блокирует проход для мигрантов. Афины эти обвинения отрицают, утверждая, что это турецкая сторона силой толкает мигрантов на противоположную территорию, не пропуская их обратно.

В 2015-16 годах на пике миграционного кризиса в Европе Греция была на передовой. Сюда бежали сотни тысяч людей, спасаясь от войн и нищеты в Сирии, Ираке и Афганистане. Прибывали в основном через Турцию.

С тех пор число мигрантов резко сократилось, однако в последнее время снова начало расти.

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