Эксперт: незаконная трансплантация органов в Китае продолжается

Два новых расследования раскрывают текущую ситуацию с преступной торговлей человеческими органами в Китае. В руки экспертов..

Два новых расследования раскрывают текущую ситуацию с преступной торговлей человеческими органами в Китае.

В руки экспертов попали медицинские документы, согласно которым хирурги вырезают органы для пересадки у живых людей.

Правозащитник Дэвид Мэйтас расследует незаконную трансплантацию органов в Китае с 2006 года. Он говорит, что в КНР не следуют международным нормам в области трансплантации, согласно которым органы должны извлекаться после подтверждения смерти мозга.

[Дэвид Мэйтас, правозащитник]:

«Недавние расследования в первую очередь предоставили свидетельства, которые подтверждают то, что мы уже обнаружили. Людей убивают ради изъятия их органов. А не извлекают органы после подтверждения смерти мозга».

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Самое недавнее расследование показало, что значительное количество органов для трансплантации в Китае продолжают получать незаконно, в обход официальной системы регистрации. Это происходит несмотря на то, что в 2015 году власти Китая объявили, что больше не будут использовать органы приговорённых к казни заключённых.

При этом сегодня в медицинских кругах по всему миру всё ещё мало знают о незаконной трансплантации в Китае.

[Дэвид Мэйтас, правозащитник]:

«Мы провели пресс-конференцию в 2006 году и заявили, что это новая форма зла на планете. Но люди привыкли слышать о других формах массовых убийств. Легче поверить в то, что уже происходило в прошлом. Если вы настроены скептически, просто посмотрите на доказательства».

За годы своей правозащитной деятельности Дэвид Мэйтас пришёл к выводу, что люди часто закрывают глаза на нарушения прав человека, которые происходят где-то далеко. А когда они становятся жертвами, зачастую уже поздно что-то предпринимать.

Мэйтас говорит, что изъятие органов в Китае – яркий тому пример. Сначала оно распространилось на приверженцев Фалуньгун, которых власти КНР подвергают реперссиям с 1999 года. Затем органы начали извлекать у мусульман-уйгуров. И масштабы продолжают расти.

[Дэвид Мэйтас, правозащитник]:

«Приверженцев Фалуньгун, которых арестовали и держат в тюрьмах, с годами стало недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на органы. Теперь используют органы уйгуров в Синьцзяне – для пересадки пациентам со всего Китая и даже из других стран, поскольку в Китай приезжает много трансплантационных туристов. Это очень конкретный пример распространения нарушений прав человека. Но есть другие пути распространения китайской практики изъятия органов, например, через инициативу «Один пояс, один путь». Мы видим, что сегодня эта практика появилась в Таиланде и Камбодже».

В марте британский парламент запретил трансплантационный туризм. Британцы теперь не могут законно ездить в другую страну для пересадки органов, в том числе в Китай.

Однако Мэйтас считает, что этого недостаточно, поскольку действия людей никто не отслеживает. Кроме того, он говорит, что западные медучреждения по трансплантации часто сотрудничают с китайскими, обучают их врачей или направляют в Китай пациентов.

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