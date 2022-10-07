Экс-полицейский убил 22 ребёнка в детском центре Таиланда

Бывший полицейский с ножом и пистолетом убил 37 человек, включая 22 ребёнка в детском центре Таиланда...

Бывший полицейский с ножом и пистолетом убил 37 человек, включая 22 ребёнка в детском центре Таиланда. Позже он вернулся домой, застрелил жену и ребёнка и покончил жизнь самоубийством.

Это одно из самых смертоносных массовых убийств детей в мире одним человеком. Оно произошло в городе Утай-Саван в 500 километрах от Бангкока. Местная полиция говорит, что большинство детей погибли от ножевых ранений. Но у нападавшего также был пистолет.

[очевидица]:

«Он как раз перезаряжал пистолет. Я подняла руки и молила его о пощаде. Я не знала, что делать». [журналист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Он отец одного из детей. Сначала мы подумали, что он пришёл его забрать». [очевидица]:

«Когда он пытался ворваться внутрь, я подумала, что это ребёнок играет с петардой». [журналист]:

«Он что-то сказал?» [очевидицы]:

«Он ничего не сказал. <…> Он выстрелил в дверь, когда дети спали. <…> Он ничего не сказал, я была в шоке».

Власти сообщают, что нападавшего в прошлом году уволили из полиции за употребление наркотиков. Ему предстоял суд за хранение запрещённых веществ.

[Дамронгсак Киттипрапас, глава тайской полиции]:

«После того как он вышел из тюрьмы, он не перестал принимать наркотики. Возможно, у него были галлюцинации, которые вкупе со стрессом толкнули его на убийства. Он начал с детского центра и продолжал убивать до тех пор, пока не пришёл домой».

При этом по дороге он в основном стрелял в случайных прохожих.

На всех правительственных зданиях Таиланда приспущены флаги. В стране объявлен траур.

[жительница Бангкока]:

«Сердце разрывается. Это были маленькие дети, они такого не заслужили. Некоторые спали. Это поразило меня до глубины души. Я очень сочувствую и детям, и их родителям».

А эта церемония, в которой участвуют родители погибших детей, а также сотрудники детского центра. Многие принесли игрушки и вещи жертв. Мероприятие проходит в то время, пока родственники ожидают тела погибших.

Между тем, полиция Таиланда уже обещает усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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