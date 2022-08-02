В Чили образовалась гигантская карстовая воронка диаметром 25 метров

Огромная карстовая воронка образовалась на севере Чили. Её диаметр – 25 метров. Глубина – 200. Рядом..
Дата загрузки: 2022-08-02
Провал образовался недалеко от города Тьерра-Амарилья. По мнению мэра, причина – в чрезмерной добыче полезных ископаемых.
[Кристобаль Сунига, мэр горда Тьерра-Амарилья]:
«Это самая большая воронка, которую мы видели за последнее время. Нас это очень тревожит, поскольку процесс продолжается».
Специалисты выясняют причину образования провала. Близлежащую шахту пока закрыли.
Карстовые воронки появляются там, где есть карстующиеся горные породы. Учёные выделяют три типа воронок: поверхностного выщелачивания, провальные или гравитационные воронки и воронки просасывания.
Такие впадины есть в Европе, Азии и Америке.
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