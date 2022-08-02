В Чили образовалась гигантская карстовая воронка диаметром 25 метров

Огромная карстовая воронка образовалась на севере Чили. Её диаметр – 25 метров. Глубина – 200. Рядом..

Огромная карстовая воронка образовалась на севере Чили. Её диаметр – 25 метров. Глубина – 200. Рядом находится медный рудник, который разрабатывают канадская и японская компании.

Провал образовался недалеко от города Тьерра-Амарилья. По мнению мэра, причина – в чрезмерной добыче полезных ископаемых.

[Кристобаль Сунига, мэр горда Тьерра-Амарилья]:

«Это самая большая воронка, которую мы видели за последнее время. Нас это очень тревожит, поскольку процесс продолжается».

Специалисты выясняют причину образования провала. Близлежащую шахту пока закрыли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Карстовые воронки появляются там, где есть карстующиеся горные породы. Учёные выделяют три типа воронок: поверхностного выщелачивания, провальные или гравитационные воронки и воронки просасывания.

Такие впадины есть в Европе, Азии и Америке.

Короткая ссылка на эту страницу: