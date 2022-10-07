Пингвин ради встречи с другом проплывает 8 тысяч километров

Эта история произошла в 2011 году в Рио-де-Жанейро. Рыбак Жуан Перейра де Соуза заметил на пляже пингвина. Он был весь испачкан нефтью и не мог двигаться.

Жуан отнёс птицу домой. Там накормил рыбой и постарался очистить оперение. Жуан назвал пингвина Диндимом. «Он прожил у меня 11 месяцев, а потом, как только сменил перья на новые, исчез», – вспоминает рыбак.



Но на этом история не закончилась. Четыре года подряд Диндим приплывал к рыбаку, преодолевая более восьми тысяч километров. «Все говорили, что он не вернётся, но он приплывает сюда в июне и уплывает домой в феврале. С каждым годом он становится всё ласковее и всё больше радуется встрече со мной», – рассказал Жуан.



«Диндим никому не разрешает прикасаться к нему, иначе клюнет. Но со мной по-другому: он лежит у меня на коленях и разрешает кормить сардинами», – рассказал рыбак.

«Такая крепкая связь между человеком и пингвином случай – уникальный», – считает профессор Крайвески. Вероятно, пингвин принял Жуана за члена семьи или за пингвина». Смотрите видео.

