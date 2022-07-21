Кыргызстан делает ставку на кумыс

Кыргызстан – загадочная страна Средней Азии, три четверти которой занимают горы.

Фирменный продукт этих мест – кумыс. Кисломолочный напиток из кобыльего молока. Тысячелетиями его пили грозные кочевники.

Одно из первых упоминаний в Европе – в трудах древнегреческого историка Геродота. Он писал, как дикие скифы утоляли кумысом жажду, когда много дней рядом не было рек. Рецепт хранили в тайне, ослепляя всех невольников, узнавших секрет.

Войска Чингисхана имели при себе табун отборных кобылиц. Их молоком укрепляли силы воинов. Кумыс стимулирует пищеварени и кровообращение.

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Взбивая парное кобылье молоко в глубоких деревянных кадках, современные кыргызы хранят культуру предков и в то же время хотят привлечь больше туристов.

[Улукбек Бектиянов, управляющий отелем]:

«С кумысом связана наша история, потому что предки пили его не то что в лечебных целях, но и в повседневной жизни. Я думаю, что кумысолечение в будущем приобретёт большую инфраструктуру как сезонное».

Частыми гостями в Кыргызстане стали россияне и туристы из стран Персидского залива. В частности, Саудовской Аравии. В горах для них строят отели, но можно выбрать и традиционную юрту. В сервис входит дегустация кумыса. К слову, его можно принимать не только во внутрь, но и в виде ванн.

[Ибрахим Аль-Шариф, турист из Саудовской Аравии]:

«Нам очень нравятся кумыс и саамал. Мы слышали о них от друзей, побывавших в Кыргызстане. Очень вкусно и полезно. Даже не могу описать его вкус. В Саудовской Аравии нет ничего похожего».

Кумыс – сезонный продукт. Его заготавливают с мая по июль. Дойка кобыл – процесс трудоёмкий, часто этим занимаются мужчины.

[Гульджамал Мамбетова, туристка из Кыргызстана]:

«Стараюсь приезжать сюда и пить кобылье молоко каждый год. В мае или июне – до того, как появится в небе Медведица. Я заметила по своему здоровью, что в те годы, когда я не пью кумыс, чувствую себя слабой, а когда пью, не болею, даже гриппом зимой не болею. Чувствую себя хорошо».

На рынке Бишкека литр кумыса стоит порядка 100 рублей.

[продавец]:

«Мы продаем 200 литров кумыса каждые три дня. Привозим свежий кумыс и свежесгущенное молоко, только свежее. Это один из лучших кыргызских продуктов. В нём нет ничего вредного. Нельзя пить только гипертоникам».

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