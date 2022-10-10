В то время как над Европой навис энергетический кризис, Швейцария нацелилась на собственные ресурсы. Гидроэлектроэнергия защитила..

Защититься от кризиса: Швейцария делает ставку на энергию воды и солнца

В то время как над Европой навис энергетический кризис, Швейцария нацелилась на собственные ресурсы.

Гидроэлектроэнергия защитила страну от удара, связанного с ростом цен на нефть и газ. Многие европейские соседи расплатились за это растущей инфляцией. Однако швейцарцев пока это мало затронуло. Впрочем, полного иммунитета у страны нет. Именно поэтому она стремится как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.

Правительство собирается воспользоваться уникальной географией Альп и сделать ставку на энергию солнца и воды.

[Симонетта Соммаруга, министр энергетики Швейцарии]:

«Я думаю, что в нашей стране, особенно в Альпах, мы можем производить солнечную энергию зимой. У нас есть огромный потенциал для использования солнечной энергии на домах. Если объединить её с гидроэнергией, то это будет команда мечты».

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Но внедрять изменения непросто. Местные жители переживают, что новые станции нанесут удар по биоразнообразию и испортят живописные виды.

А система прямой демократии Швейцарии означает, что любой проект могут заблокировать на местном уровне. Например, на утверждение того, чтобы сделать выше стену на уже существующей дамбе, могут уйти годы.

Потенциал возобновляемых источников в полной мере можно увидеть в Вале. Эта плотина высотой почти 285 метров вмещает 400 миллионов кубических метров воды.

[Амеди Мюризье, представитель компании Alpiq]:

«Швейцария создаёт водный резерв. Мы собираемся физически запасать воду, держать воду в водохронилищах до поздней зимы, чтобы убедиться, что мы не находимся в трудном положении».

Возобновляемые источники энергии составляют четверть общего объема энергоснабжения Швейцарии. В этом она опережает ведущие экономики, такие как Германия и Франция. Но она по-прежнему отстаёт от Норвегии и Исландии.

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