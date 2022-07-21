Тайваньские дипломаты выступили перед Сенатом Чехии в Праге, чем вызвали недовольство Пекина. Спикер тайваньского парламента в..

Тайваньские политики приехали в Чехию и предупредили о военных амбициях Пекина

Тайваньские дипломаты выступили перед Сенатом Чехии в Праге, чем вызвали недовольство Пекина.

Спикер тайваньского парламента в своём обращении предупредил о военных амбициях Китая. Он отметил, что Тайвань становится всё более влиятельным на международной арене, но авторитаризм Пекина также на подъёме.

Он также призвал всех друзей Тайваня внимательно изучить и понять природу китайского коммунистического режима, чтобы пресечь все его планы в зародыше.

[Ю Си-Кунь, спикер парламента Тайваня]:

«Неважно, какую страну мы посещаем, мы всё равно вызываем критику со стороны Китая. Если Пекин не осудит нас в этот раз, то будет странно».

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Так и случилось. Посольство КНР в Праге осудило визит тайваньских политиков, заявив, что тем самым они нарушили территориальную целостность Китая и подорвали чешско-китайские отношения.

Тайвань – процветающая демократия. Однако Китай считает остров своей провинцией, которая отделилась самовольно. В последнее время между двумя сторонами нарастала напряжённость. Многие аналитики не исключают, что Пекин попытается вернуть себе частично признанное государство силой.

Чехия – член ЕС и НАТО – пытается наладить особенно тесные отношения с Тайванем среди других азиатских демократий.

[Милош Выстрчил, президент Сената Чехии]:

«Очевидно, что нашему сенату удалось создать мост между Тайванем и свободным демократическим миром. Сегодня не только Чехия, но и другие страны осознали, что будущее свободы и демократии – это когда свободные и демократические страны поддерживают друг друга». [Ю Си-Кунь, спикер парламента Тайваня]:

«Общий объём торговли между нами в первом квартале этого года вырос почти на 20% по сравнению с прошлым».

В начале 2022 года Китай приостановил импорт из другой страны ЕС – Литвы. Это произошло после того, как Тайвань открыл де-факто посольство в Вильнюсе.

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