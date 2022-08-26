Круассан по новому рецепту покорил сердца многих жителей Нью-Йорка. Его делают круглым и наполняют шоколадным кремом...

Круглый круассан с кремом стал популярнейшей выпечкой в Нью-Йрке

Круассан по новому рецепту покорил сердца многих жителей Нью-Йорка. Его делают круглым и наполняют шоколадным кремом. Называется изделие «сюпрем».

Каждое утро в пекарню выстраивается огромная очередь. Брендан пришёл первым и ждал открытия около часа. Пробует круассан впервые.

[Брендан Рейли, покупатель]:

«Я думал, что первым делом почувствую вкус шоколада. Но это не тот случай. <…> Это прекрасно».

Круассан-сюпрем изобрёл шеф-кондитер Скотт Чиоэ. Кондитерское изделие людям очень понравилось. Многие начали выкладывать в соцсетях видео, демонстрируя, как едят круассан. Ролики быстро стали вирусными.

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Но сам изобретатель об этом даже не догадывался. Говорит, что просто хотел угодить клиентам.

[Скотт Чиоэ, шеф-кондитер]:

«Во-первых, изделие должно привлекать внимание. Очень важно, как оно выглядит. А для кондитера самое важное – убедиться, что покупатель почувствует, что вкус соответствует ожиданиям».

Круассаны плотно наполняют кремом из шоколада и свежих сливок, потом сверху покрывают глазурью и посыпают шоколадной крошкой. Делают сюпремы и с другим наполнителем, вкус которого меняется каждый месяц. В августе это персик со сливками.

За день пекут 240 круассанов. Продают по одному в руки. Цена – восемь с половиной долларов.

Некоторые считают, что сюпрем похож на кронат. Его придумал знаменитый нью-йоркский кондитер Доминик Ансель. Но то изделие представляет собой гибрид пончика с круассаном. К тому же кронаты не пекут, а жарят.

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