Круглый круассан с кремом стал популярнейшей выпечкой в Нью-Йрке

Круассан по новому рецепту покорил сердца многих жителей Нью-Йорка. Его делают круглым и наполняют шоколадным кремом...
Дата загрузки: 2022-08-26
Каждое утро в пекарню выстраивается огромная очередь. Брендан пришёл первым и ждал открытия около часа. Пробует круассан впервые.
[Брендан Рейли, покупатель]:
«Я думал, что первым делом почувствую вкус шоколада. Но это не тот случай. <…> Это прекрасно».
Круассан-сюпрем изобрёл шеф-кондитер Скотт Чиоэ. Кондитерское изделие людям очень понравилось. Многие начали выкладывать в соцсетях видео, демонстрируя, как едят круассан. Ролики быстро стали вирусными.
Но сам изобретатель об этом даже не догадывался. Говорит, что просто хотел угодить клиентам.
[Скотт Чиоэ, шеф-кондитер]:
«Во-первых, изделие должно привлекать внимание. Очень важно, как оно выглядит. А для кондитера самое важное – убедиться, что покупатель почувствует, что вкус соответствует ожиданиям».
Круассаны плотно наполняют кремом из шоколада и свежих сливок, потом сверху покрывают глазурью и посыпают шоколадной крошкой. Делают сюпремы и с другим наполнителем, вкус которого меняется каждый месяц. В августе это персик со сливками.
За день пекут 240 круассанов. Продают по одному в руки. Цена – восемь с половиной долларов.
Некоторые считают, что сюпрем похож на кронат. Его придумал знаменитый нью-йоркский кондитер Доминик Ансель. Но то изделие представляет собой гибрид пончика с круассаном. К тому же кронаты не пекут, а жарят.
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