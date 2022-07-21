На Темзе переписывают лебедей при 40-градусной жаре

В Великобритании экстремальная жара, воздух раскалён до +40. Но перепись королевских лебедей идёт по графику. Традиция..

В Великобритании экстремальная жара, воздух раскалён до +40. Но перепись королевских лебедей идёт по графику.

Традиция уходит корнями в XII век. Подсчёт длится пять дней. Команде предстоит пройти на вёслах 130 километров, чтобы осмотреть каждого встречного лебедя-шипуна. По закону все лебеди Великобритании принадлежат королеве.

В этом году коррективы в протокол внесла угроза птичьего гриппа.

[Дэвид Барбер, маркировщик лебедей]:

«Каждую семью лебедей мы вынимаем из воды. Обычно мы их измеряем и взвешиваем. Но в этом году проверяем только на наличие травм из-за угрозы птичьего гриппа. Хотя его на Темзе не выявили, приходится всё равно соблюдать правила».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Если сегодня цель учёта – защита популяции и здоровья птиц, восемь веков назад цели были прозаические. В Средние века лебеди были знаковым блюдом королевского меню. Ели их исключительно монархи и знатные персоны. Подсчёт проводили, чтобы убедиться, что птиц достаточно для королевских пиров.

В 1985 году из-за отравления свинцовыми рыболовными снастями лебедей на Темзе осталось всего семь. Потом благодаря запрету на использование свинца популяцию восстановили, но не до уровня 40-х годов прошлого века. В этом году повлиял птичий грипп.

[Дэвид Барбер, маркировщик лебедей]:

«Сегодня мы прошли только половину нашего пути, цифры ниже, чем в прошлом году. И зимой мы потеряли ужасно много птиц из-за птичьего гриппа».

Помимо болезней, сегодня лебедям угрожают естественные хищники, собаки, кража яиц и загрязнение нефтью. Кроме того, птицы получают серьезные травмы, проглатывая рыболовные крючки или налетая на провода. Иногда на них нападают люди.

О популяции лебедей на Темзе заботится местная природоохранная служба.

[Венди Хермон, орнитолог]:

«К нам поступало много звонков с сообщениями, что лебеди – не только лебеди, но и другие птицы – страдают от жары. Надеемся, наша забота поможет им восстановить силы».

Короткая ссылка на эту страницу: