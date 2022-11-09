fb pixel
Телеканал NTD

Маленький тюлень обрёл друга-игрушку. Фото

Маленький тюлень обрёл друга-игрушку. Фото
Маленький тюлень обрёл друга-игрушку. Фото

Спасённый безухий тюлень живёт в Охотском токкари-центре в японской префектуре Хоккайдо. О малыше заботятся сотрудники центра. Однажды они подарили ему игрушку – плюшевого тюленя.

Смотрители удивились тому, насколько сильно тюлень привязался к новому другу. Малыш обнимал его и катал на спине. На языке айнов, который распространён на острове Хоккайдо, безухих тюленей называют токкари.

Несмотря на отсутствие ушных раковин, безухие тюлени отлично слышат. Учёные выяснили, что звук проводят скопления жира в нижней челюсти и ушных каналах. Жир имеет форму ушной слуховой трубки. Причём эти ластоногие хорошо слышат и в воде, и над водой.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...