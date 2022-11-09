Маленький тюлень обрёл друга-игрушку. Фото

Спасённый безухий тюлень живёт в Охотском токкари-центре в японской префектуре Хоккайдо. О малыше заботятся сотрудники центра. Однажды они подарили ему игрушку – плюшевого тюленя.



Смотрители удивились тому, насколько сильно тюлень привязался к новому другу. Малыш обнимал его и катал на спине. На языке айнов, который распространён на острове Хоккайдо, безухих тюленей называют токкари.

Несмотря на отсутствие ушных раковин, безухие тюлени отлично слышат. Учёные выяснили, что звук проводят скопления жира в нижней челюсти и ушных каналах. Жир имеет форму ушной слуховой трубки. Причём эти ластоногие хорошо слышат и в воде, и над водой.