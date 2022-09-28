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Гламурное дефиле: показ Yves Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни

Гламурное дефиле: показ Yves Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни

Шум фонтана и вечернее небо прямо у подножия сияющей Эйфелевой башни. Здесь проходит гламурное дефиле Yves..

Дата загрузки: 2022-09-28

Гламурное дефиле: показ Yves Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни
Шум фонтана и вечернее небо прямо у подножия сияющей Эйфелевой башни. Здесь проходит гламурное дефиле Yves Saint Laurent. Дизайнер Энтони Ваккарелло представляет летнюю коллекцию элегантных вечерних нарядов на Парижской неделе моды.

Длинные платья из шифона, кожаные пальто в пол с широкими плечиками и монохромность цветов. Никаких излишеств. Ваккарелло акцентирует внимание на силуэтах. Завершают образ массивные браслеты и серьги – отличительная черта творений дизайнера.

В гостях на дефиле – бывшие модели, звёзды кино и певицы.

[Аня Рубик, модель]:
«Думаю, все с волнением ждут показы Yves Saint Laurent и хотят увидеть, что ещё придумает Энтони (Ваккарелло). Они знают, что это всегда что-то невероятное. Каждое дефиле лучше предыдущего, и он продолжает нас удивлять».

Энтони Ваккарелло – итальянский модельер, родившийся в Бельгии. С 2016 года занимает пост креативного директора модного дома Yves Saint Laurent. До этого работал с Versace. Его творения отличают минимализм и современность.

Неделя моды в Париже закрывает сезон после показов в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Она считается самой авторитетной в индустрии. Проводится с 1973 года. В ней участвуют старейшие дома мод и дизайнеры с мировым именем.
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