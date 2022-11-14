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Модное дефиле для собак устроили в Индии

Модное дефиле для собак устроили в Индии

Модное дефиле для собак устроили в индийском городе Пуна. На подиум выходят лабрадоры, кокер-спаниели и бигли...

Дата загрузки: 2022-11-14

Модное дефиле для собак устроили в Индии

Модное дефиле для собак устроили в индийском городе Пуна. На подиум выходят лабрадоры, кокер-спаниели и бигли. Но нарядов здесь не увидишь. Главное – показать красоту, дарованную природой.

Мероприятие проходит в рамках масштабного фестиваля домашних питомцев.

[Сабик Патан, организатор фестиваля]:
«Весь день будут разные мероприятия. В числе прочего проходят соревнования по аджилити, на которых можно увидеть интеллект собаки и узнать, насколько она послушна».

В фестивале участвуют 2500 собак. Они выступают на конкурсах и соревнованиях. Обширное пространство отвели и для кошек. На этой выставке их около трёхсот. Породы самые разнообразные.

Гостям фестиваля также предлагают взять в дом животных из приюта. В этот раз организаторам удалось пристроить много.
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