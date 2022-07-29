Дрон снял десятки тысяч гектаров выжженной земли в Испании

Вот такие кадры снял беспилотник в испанской провинции Самора. Природные пожары уничтожили здесь 12 тысяч гектаров..

Вот такие кадры снял беспилотник в испанской провинции Самора. Природные пожары уничтожили здесь 12 тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Огонь добрался до двух небольших городов.

Власти эвакуировали 6000 местных жителей. Два человека погибли, ещё три серьёзно пострадали. Один из них пытался прорыть канаву своим экскаватором, чтобы спасти от огня жилые дома и предприятия. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Ещё один пожар вспыхнул в пригороде Мадрида. Загорелись поля с зерновыми культурами. Полиция перекрыла близлежащее шоссе. На тушение огня бросили одиннадцать пожарных расчётов. С воздуха помогали шесть вертолётов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В этом году Испания переживает рекордно жаркое лето. Засушливая погода вызвала природные пожары – худшие за последние десять лет. Уже 90 000 гектаров земли превратились в пепелище.

Сейчас большая часть пожаров взята под контроль. Но жара и засуха не отступают. Риск новых возгораний сохраняется. Все пожарные команды в Испании находятся в состоянии повышенной готовности.

С пожарами также борются в Чехии, Италии и Франции.

Короткая ссылка на эту страницу: