Яркие огни и красочные инсталляции: фестиваль света в Берлине

Вечерний Берлин заиграл яркими огнями. Здесь проходит фестиваль света. В этом году его тема – «Видение..

Вечерний Берлин заиграл яркими огнями. Здесь проходит фестиваль света. В этом году его тема – «Видение нашего будущего».

Из-за энергетического кризиса в Европе праздник не такой масштабный, как в прошлом году. Вместо 60 площадок для светового шоу подготовили только 35. При этом энергии будет потребляться на 75% меньше обычного.

И всё же знаковые достопримечательности немецкой столицы преобразились. Великолепные проекции украшают Бранденбургские ворота, здание Берлинского университета, отель «Рим», телебашню, кафедральный собор и колонну Победы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Световым шоу можно полюбоваться вечером – с семи и до одиннадцати часов. Праздник продлится до 16 октября.

Фестиваль света в Берлине проходит с 2005 года. В нём участвуют дизайнеры со всего мира. До пандемии мероприятие ежегодно посещали более двух миллионов гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: