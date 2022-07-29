В Зимбабве начали продавать золотые монеты, чтобы сдержать инфляцию

Вот такие золотые монеты должны спасти Зимбабве от стремительного роста инфляции. В июне она достигла 190%...
Дата загрузки: 2022-07-29
На фоне этого продукты и топливо продолжают дорожать. Национальная валюта обесценивается. Остановить этот процесс хотят с помощью продажи золотых монет.
На днях выпустили первую партию в 2000 штук. Монета под названием «Моси-оа-тунья» весит одну тройскую унцию – 31 грамм.
[Джон Мангудья, глава Резервного банка Зимбабве]:
«Местные агенты начали срочную продажу золотых монет. Начальная цена одной монеты – 1823 доллара США».
Монеты могут покупать компании и частные лица. Платить можно как зимбабвийскими долларами, так и зарубежной валютой. Некоторые эксперты считают золотые монеты хорошим вложением, которое может защитить от инфляции и последствий изменения геополитической обстановки.
Впрочем, многие обычные граждане не уверены, что для них что-то изменится.
[житель Хараре]:
«Большинство людей вряд ли найдут деньги на покупку этих монет».
Доллар Зимбабве был введён в 1981 году. Со временем печать национальной валюты привела к гиперинфляции. В 2009-м зимбабвийский доллар вывели из оборота. В стране использовали доллары США, британские фунты стерлингов и другую твёрдую валюту.
В июне 2019 года доллар Зимбабве вновь ввели в обращение. Уже через четыре месяца он обесценился. Власти страны считают, что продажа золотых монет повысит доверие инвесторов к зимбабвийской валюте.
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