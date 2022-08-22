Немецкий городок переходит на геотермальную энергию

Думай глобально, действуй локально. Такой лозунг применил один баварский городок Пуллах. Он переходит на геотермальную энергию,..

Думай глобально, действуй локально. Такой лозунг применил один баварский городок Пуллах. Он переходит на геотермальную энергию, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива.

Проект начинали ещё в 2002 году. Теперь станция обеспечивает половину тепла, необходимого для города.

[Хельмут Мангольд, управляющий директор сети]:

«Сюда нашу термальную воду температурой более 100 градусов по Цельсию насосами качают с глубины 3,5 километра».

Теперь сеть настраивают на расширение.

[Хельмут Мангольд, управляющий директор сети]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сегодня наша геотермальная станция уже поставляет 50% необходимого тепла для Пуллаха. К концу десятилетия это могут быть 100%».

Мэр города говорит, что в связи с текущим энергетическим кризисом и ростом цен на газ спрос на геотермальную энергию стремительно растёт. Особенно в коммерческом промышленном секторе.

[Андреас Мост, мэр Пуллаха]:

«Это мечта. Основатели станции не подозревали, что будет такой успех. В целом мы стабильны в плане цены. Нам не нужно переживать о мировых ценах. Конечно, это большое преимущество».

Местные жители также согласны, что подобные источники энергии сегодня оказались как нельзя кстати.

[Йойо Маринфельд, житель Пуллаха]:

«Повышение цен будет незначительным. Конечно, тарифы станции немного зависят от электричества. Но на нас сильно не распространяется резкий скачок цен на газ. И это хорошо».

Как ожидается, город начнёт расширять свою станцию уже в начале следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: