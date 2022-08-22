Немецкий городок переходит на геотермальную энергию

Думай глобально, действуй локально. Такой лозунг применил один баварский городок Пуллах. Он переходит на геотермальную энергию,..
Дата загрузки: 2022-08-22
Проект начинали ещё в 2002 году. Теперь станция обеспечивает половину тепла, необходимого для города.
[Хельмут Мангольд, управляющий директор сети]:
«Сюда нашу термальную воду температурой более 100 градусов по Цельсию насосами качают с глубины 3,5 километра».
Теперь сеть настраивают на расширение.
[Хельмут Мангольд, управляющий директор сети]:
«Сегодня наша геотермальная станция уже поставляет 50% необходимого тепла для Пуллаха. К концу десятилетия это могут быть 100%».
Мэр города говорит, что в связи с текущим энергетическим кризисом и ростом цен на газ спрос на геотермальную энергию стремительно растёт. Особенно в коммерческом промышленном секторе.
[Андреас Мост, мэр Пуллаха]:
«Это мечта. Основатели станции не подозревали, что будет такой успех. В целом мы стабильны в плане цены. Нам не нужно переживать о мировых ценах. Конечно, это большое преимущество».
Местные жители также согласны, что подобные источники энергии сегодня оказались как нельзя кстати.
[Йойо Маринфельд, житель Пуллаха]:
«Повышение цен будет незначительным. Конечно, тарифы станции немного зависят от электричества. Но на нас сильно не распространяется резкий скачок цен на газ. И это хорошо».
Как ожидается, город начнёт расширять свою станцию уже в начале следующего года.
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