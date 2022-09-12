Во французском Лилле отключают подсветку достопримечательностей

Знаковые достопримечательности Лилля на севере Франции остались без подсветки. Так власти экономят электроэнергию. Она стремительно дорожает...

Знаковые достопримечательности Лилля на севере Франции остались без подсветки. Так власти экономят электроэнергию. Она стремительно дорожает. К тому же приближаются холода. Теперь десять зданий в разных районах города по вечерам погружаются в темноту.

[Одри Линкенхельд, заместитель мэра Лилля]:

«То, что мы отключили подсветку, позволит нам экономить 170 тысяч киловатт-часов или 30 000 евро в месяц».

Власти надеются, что местные жители отнесутся к новым мерам с пониманием. Но они нравятся не всем.

[жительница Лилля]:

«Стало немного мрачно, и это печально. Раньше такие здания, как Дворец изобразительных искусств, были красиво освещены. Между колоннами не было яркого света, но всё выглядело величественно. Ночью это смотрелось эффектно».

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Также в городе понизят температуру отопления в большинстве общественных зданий и бассейнов, закроют тропический сад и два фонтана. Власти планируют в целом сократить энергопотребление на 7%. Это позволит экономить миллион евро в год.

Подобные меры приняли и в Нанте. Ожидается, что этому примеру вскоре последуют другие города, такие как Париж, Страсбург и Реймс.

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