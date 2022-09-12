Во французском Лилле отключают подсветку достопримечательностей

Знаковые достопримечательности Лилля на севере Франции остались без подсветки. Так власти экономят электроэнергию. Она стремительно дорожает...
Дата загрузки: 2022-09-13
Знаковые достопримечательности Лилля на севере Франции остались без подсветки. Так власти экономят электроэнергию. Она стремительно дорожает. К тому же приближаются холода. Теперь десять зданий в разных районах города по вечерам погружаются в темноту.
[Одри Линкенхельд, заместитель мэра Лилля]:
«То, что мы отключили подсветку, позволит нам экономить 170 тысяч киловатт-часов или 30 000 евро в месяц».
Власти надеются, что местные жители отнесутся к новым мерам с пониманием. Но они нравятся не всем.
[жительница Лилля]:
«Стало немного мрачно, и это печально. Раньше такие здания, как Дворец изобразительных искусств, были красиво освещены. Между колоннами не было яркого света, но всё выглядело величественно. Ночью это смотрелось эффектно».
Также в городе понизят температуру отопления в большинстве общественных зданий и бассейнов, закроют тропический сад и два фонтана. Власти планируют в целом сократить энергопотребление на 7%. Это позволит экономить миллион евро в год.
Подобные меры приняли и в Нанте. Ожидается, что этому примеру вскоре последуют другие города, такие как Париж, Страсбург и Реймс.
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