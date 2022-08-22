«Ночуют здесь, как кошки»: нашествие диких кабанов в Испании

Дикие кабаны в парках, на улицах и на дорогах. Настоящие нашествие переживают некоторые испанские города, включая..

Дикие кабаны в парках, на улицах и на дорогах. Настоящие нашествие переживают некоторые испанские города, включая Барселону. Теперь ветеринарам не остаётся ничего другого, кроме как отлавливать и усыплять животных.

По словам зоологов, кабаны привыкли питаться на свалках и больше не могут вернуться в леса.

[Карлес Конехеро, ветеринар]:

«Люди должны понимать, что кормление кабанов заставляет их выживать в среде, в которой они не могут выжить сами по себе. Им нужна помощь человека. При этом обратно в дикую природу их выпустить нельзя, потому что они утратили свои инстинкты».

Только в Барселоне в прошлом году было зарегистрировано 1200 инцидентов с дикими кабанами. О нападении этих животных сообщала и колумбийская поп-звезда Шакира. По её словам, это случилось, когда она гуляла по парку Барселоны с сыном.

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В этом месяце в пляжном городке Кадакес в больницу доставили девочку, пострадавшую после встречи с кабаном.

[местный житель]:

«Это странный вид. Они едят на помойках, их также кормят туристы, которые приезжают на экскурсии. В этом проблема. Они уже не дикие животные, и ночуют здесь, как кошки». [местный житель]:

«Помимо того, что они нападают на людей с пакетами еды, их огромное количество также приводит к столкновениям с мотоциклами, скутерами и велосипедами». [местная жительница]:

«Я не боюсь, потому что у меня есть защита. Только это заставляет их уходить. Но если есть пакет, особенно пластиковый… Однажды я оставила мусор на улице, зашла в спортзал, а когда вышла, то пакет был порван. Пришлось всё заново собирать».

Хотя эта проблема не нова для Испании, она усугубилась во время пандемии. Всё больше диких животных стали приходить в городские районы, в которых стало намного тише.

Помимо отловов, в Барселоне запланированы другие меры: будут ограждать мусорные баки, а также штрафовать людей, которые кормят кабанов.

Зоологи считают, что в следующем году популяция диких кабанов в Испании превысит два миллиона особей.

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