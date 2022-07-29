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Скелет горгозавра ушёл с молотка за баснословную цену в Нью-Йорке

Скелет горгозавра ушёл с молотка за баснословную цену в Нью-Йорке

Этот скелет горгозавра стал единственным, выставленным на аукцион. Все остальные хранятся в музеях. Торги провёл дом..

Дата загрузки: 2022-07-29

Скелет горгозавра ушёл с молотка за баснословную цену в Нью-Йорке
Этот скелет горгозавра стал единственным, выставленным на аукцион. Все остальные хранятся в музеях. Торги провёл дом Sotheby’s в Нью-Йорке.

Аукционисты рассчитывали выручить за ценный лот от пяти до восьми миллионов долларов. В итоге его продали за шесть миллионов 100 тысяч. Этот скелет динозавра стал одним из самых дорогих в истории аукционных торгов.

Горгозавры принадлежат подотряду тероподы. Они жили в позднемеловую эпоху. Появились 83 миллиона лет назад и вымерли через 17 миллионов лет.

Всего было найдено два десятка скелетов горгозавров, в основном в канадской провинции Альберта. Законы Канады таковы, что вывезти исторические окаменелости за границу довольно сложно.

Этот скелет нашли в американском штате Монтана, поэтому его смогли выставить на торги. Высота ящера – три метра, длина – почти семь. Возраст этого экземпляра – 77 миллионов лет.
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