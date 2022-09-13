После самого жаркого европейского лета за всю историю наблюдений в швейцарских Альпах проступила тропа между двумя..

Между двумя ледниками в альпах впервые за 2000 лет проступила голая скала

После самого жаркого европейского лета за всю историю наблюдений в швейцарских Альпах проступила тропа между двумя ледниками. Это произошло впервые за 2000 лет.

[Мауро Фишер, гляциолог]:

«Десять лет назад я проводил здесь измерения георадаром. Тогда было 15 метров льда. То есть за последние 10 лет здесь растаяло более 15 метров льда и снега. Эта дорога – больше не ледяная тропа, соединяющая два ледника. Сейчас она разделяет два ледника».

Эксперты горнолыжного курорта на западе Швейцарии говорят, что в этом году лёд таял быстрее, чем последнее десятилетия.

Теперь между ледниками Се-Руж и Занфлёрон на высоте 2800 метров можно увидеть голую скалу. Уже к концу месяца ожидают, что льда между ледниками не останется вообще.

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[Мауро Фишер, гляциолог]:

«Потеря массы происходит в три раза быстрее, чем в среднем за последние 10 лет. Этот год действительно исключительный. Можно заметить разницу не просто за последние два года, но даже за неделю».

Прошлой зимой в Альпах выпало относительно мало снега. А летом здесь прошли две волны жары. Местные жители волнуются.

[Рене Балтисбергер, житель Швейцарии]:

«Очень тревожно оттого, как быстро растаял ледник. Видно, что в местах, где он был под снегом, осталось ещё метров пять, а в других местах уже просматривается земля. Остался один сантиметр. Невероятно».

Сегодня ледники Альп теряют массу быстрее всего за 60 лет ведения наблюдений.

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