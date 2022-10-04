Дрон снял редкие кадры в древней Цистерне Базилике в Стамбуле

Кинематографический дрон снял редкие кадры Цистерны Базилики в Стамбуле. Это одно из крупнейших подземных водохранилищ Константинополя,..

Кинематографический дрон снял редкие кадры Цистерны Базилики в Стамбуле. Это одно из крупнейших подземных водохранилищ Константинополя, построенных в древности. Последние пять лет здесь шла реставрация. Для публики музей вновь открыли в июле.

Строительство водохранилища началось в IV веке при императоре Константине I и завершилось в VI веке при Юстиниане. Размеры сооружения – 145 на 65 метров. Оно вмещает 80 тысяч кубометров воды. Своды поддерживают 336 колонн. Каждая – четыре метра толщиной и восемь высотой.

Большая часть колонн взята из античных храмов. Две из них в основании украшены изваянием головы Медузы Горгоны. Причём одна голова положена набок, а другая – вниз макушкой. Видимо, так хотели избежать встречи со взглядом мифического чудища.

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В цистерне хранилась вода на случай засухи или осады. Сооружение перестали использовать после захвата Константинополя турками. Однако ранее его дважды ремонтировали – в XVIII и XIX веках. 35 лет назад здесь открылся музей.

Цистерна Базилика фигурировала во втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью», а также в некоторых других кинолентах.

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