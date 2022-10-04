Знаменитые и знакомые предметы из фильмов, сериалов и мира музыки уйдут с молотка в Великобритании. Ежегодный..

От костюма Супермена до перчаток Дарта Вейдера: в Лондоне пройдёт аукцион памятных вещей

Знаменитые и знакомые предметы из фильмов, сериалов и мира музыки уйдут с молотка в Великобритании. Ежегодный аукцион состоится в Лондоне в ноябре. Его проведёт компания Propstore.

Мероприятие будет физическим. До этого его два года не проводили из-за пандемии. Лотов 1500. А их общая стоимость оценивается примерно в 12 миллионов долларов.

[Стивен Лейн, глава Propstore]:

«В этом году он больше обычного. Мы добавили дополнительные 500 лотов, а также дополнительный день. Это большой шаг для нас, и от этого мероприятие становится ещё более захватывающим».

Среди главных лотов – полный костюм Супермена, который носил Кристофер Рив в фильмах о супергерое, снятых с 1978 по 87 годы. За него ожидают выручить до 570 тысяч долларов.

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Выставят и чёрные перчатки Дарта Вейдера из фильма 77 года «Звёздные войны: Новая надежда», а также Библию из фильма «Побег из Шоушенка», за которую хотят получить до 170 тысяч долларов.

Другие ключевые экспонаты – первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в твёрдом переплёте 2001 года. Его тоже оценивают в 170 тысяч долларов. Есть и шлем, который носил Шон Коннери в фильме 67 года «Джеймс Бонд: живёшь только дважды».

В этом году для музыкальных лотов отвели целую категорию и отдельный день.

Покупатели смогут приобрести скафандр Дэвида Боуи из музыкального видео Ashes to Ashes, подписанное Элвисом Пресли заявление на получение лицензии на оружие и банджо-укулеле Джорджа Харрисона.

Глава аукционного дома собирает реквизит и костюмы более 30 лет. Он закупает предметы у продюсерских компаний, студий, съёмочных групп и других коллекционеров.

По его словам, июньский аукцион Propstore в Лос-Анджелесе стал рекордным: было продано 2000 лотов на сумму более 10 миллионов долларов.

Грядущий аукцион пройдёт в штаб-квартире BAFTA в центре Лондона. Торги также будут доступны онлайн или по телефону с 3 по 6 ноября.

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