Уникальный жёлтый бриллиант уйдёт с молотка

Это один из самых крупных бриллиантов в мире. Весит более 303 карат. Уникальный жёлтый камень под..
Дата загрузки: 2022-10-19
Его стоимость оценивают в 15 миллионов долларов.
[Софи Стивенс, эксперт по ювелирным изделиям Sotheby’s]:
«Это самый большой в мире безупречный бриллиант, когда-либо оценённый Геммологическим институтом Америки».
Драгоценный камень отправится в мировое турне. Остановки будут в галереях Sotheby’s в Гонконге, Тайбэе и Женеве. А 7 декабря бриллиант выставят на торги в Нью-Йорке.
Для его презентации не зря выбрали именно Дубай. Специалисты считают регион очень важным потенциальным рынком.
[Софи Стивенс, эксперт по ювелирным изделиям Sotheby’s]:
«Ранее в этом году у нас был бриллиант «Звезда земли» весом 111 карат, коричневатого цвета. Он был продан частному коллекционеру из этого региона. Таким образом, очевидно, что у местных коллекционеров есть спрос на такие бриллианты».
«Золотую канарейку» обнаружили в Демократической Республике Конго в 80-х годах. Причём это сделала местная девочка. Она нашла камень в куче щебёнки возле дома своего дяди. Необычную находку продали местному торговцу алмазами. В необработанном виде алмаз весил 890 карат.
После огранки камень приобрёл классическую грушевидную форму и демонстрирует всё богатство и глубину своего цвета.
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