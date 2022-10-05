Он размером с яйцо небольшой птицы. Неудивительно, что его называют ярко-розовой звездой, ведь свет буквально играет..

Один из редчайших розовых бриллиантов продадут на аукционе за миллионы долларов

Он размером с яйцо небольшой птицы. Неудивительно, что его называют ярко-розовой звездой, ведь свет буквально играет в его гранях.

Этот бриллиант скоро продадут на аукционе Sotheby’s в Гонконге. Планируют выручить до 21 миллиона долларов. Это может быть рекорд цены за карат фантазийного ярко-розового бриллианта.

Камень весом 11,15 карата нашли в шахте Уильямсона в Танзании. Она одна из старейших в мире и известна тем, что в ней нашли не один розовый бриллиант. Этот назвали «Розовая звезда Уильямсона».

Представители аукционного дома говорят, что розовый – один из самых редких цветов для бриллиантов. И лишь небольшая часть из них классифицируется как фантазийный ярко-розовый.

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При этом большинство из них меньше десяти каратов. Это делает «Розовую звезду» одним из редчайших в мире драгоценных камней.

[Регина Нгань, представительница Sotheby’s]:

«Розовые бриллианты редкие сами по себе, особенно розовые бриллианты из шахты Уильямсона. И это, пожалуй, один из самых крупных фантазийных ярко-розовых бриллиантов весом более 10 карат, которые когда-либо появлялись на аукционах».

Впервые бриллиант представили в Лондоне. После этого он совершил путешествие по Дубаю, Сингапуру и Тайбэю. Наконец, прибыл в Гонконг.

А самым крупным фантазийным ярко-розовым бриллиантом считается камень весом 59,60 карата. Это размер небольшой клубники. Его добыли на том же руднике и продали на аукционе в 2017 году.

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