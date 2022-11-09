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Супервезение: на торги выставят череп тираннозавра, который могли и не найти

Супервезение: на торги выставят череп тираннозавра, который могли и не найти

Уникальная находка станет лотом аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. Этот череп тираннозавра мог превратиться в прах так..

Дата загрузки: 2022-11-09

Супервезение: на торги выставят череп тираннозавра, который могли и не найти

Уникальная находка станет лотом аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке. Этот череп тираннозавра мог превратиться в прах так же, как это случилось со скелетом. Но, к счастью, его обнаружили коммерческие палеонтологи на частной земле в штате Южная Дакота.

Ценность черепа ещё и в том, что он сохранился на 70%.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Это один из самых полных черепов, когда-либо найденных. Он входит в топ из десяти или 12 таких черепов».

Череп находился в верхнем слое почвы, и небольшая его часть уже показалась на поверхности. Специалисты считают, что лет через пять он мог бы разрушиться.

Останки тираннозавра получили имя Максимус. Длина черепа – 2 метра, вес – 90 килограммов. На челюсти есть небольшие повреждения. Их оставил паразит. По мнению учёных, он и стал причиной гибели доисторического ящера.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Трудно представить, что такой огромный хищник, очень страшный, который хватал добычу и пожирал её целиком, мог быть повержен чем-то невидимым глазу».

Торги пройдут 9 декабря. Аукционисты рассчитывают выручить за череп от 15 до 20 миллионов долларов.
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