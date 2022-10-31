В Азии впервые уйдёт с молотка редкий скелет тираннозавра

В Азии впервые выставят на аукцион скелет тираннозавра. Торги состоятся 30 ноября. А до этого редкий..

В Азии впервые выставят на аукцион скелет тираннозавра. Торги состоятся 30 ноября. А до этого редкий экземпляр решили представить на обозрение публики в Сингапуре. Все 4000 билетов были забронированы ещё за несколько недель до выставки. Но организаторы дали возможность попасть на неё дополнительно в порядке очереди.

Этот тираннозавр жил на Земле примерно 66 миллионов лет назад. Это взрослый самец длиной 12 метров и высотой четыре с половиной. Его кости весят почти полторы тонны.

Окаменелости нашли два года назад в штате Монтана в США. Смонтированный скелет выглядит так, будто тираннозавр охотится. Экспонату даже дали имя – Шэнь.

[гость выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это удивительно. Я никогда раньше не видел такого. А здесь такая возможность – увидеть (скелет) своими глазами». [гость выставки]:

«Я словно вернулся в детство. Я собираю фигурки динозавров, такие как тираннозавр из «Парка юрского периода». А увидеть настоящий скелет прямо сейчас – это здорово».

Скелет тираннозавра выставляет на торги аукционный дом Christie’s. За последние два года компания продала двух динозавров. В ноябре 2020-го с молотка ушёл тираннозавр Стэн. За него отдали 31 миллион долларов США. В мае этого года был продан ещё один скелет динозавра за 12 миллионов долларов.

[Френсис Белин, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Мы заметили, что эти лоты вызвали большой интерес у азиатских коллекционеров. Однако ни один азиатский коллекционер и ни одно азиатское учреждение не владеют редким скелетом тираннозавра».

После Сингапура скелет тираннозавра выставят на несколько дней в Гонконге, после чего начнутся торги. Стартовая цена – 15 миллионов долларов США.

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