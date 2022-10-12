Знаменитые пещерные купальни Венгрии закрылись из-за высоких цен на газ

Эти посетители последними пришли насладиться купанием в знаменитых венгерских термальных ваннах. Из-за роста цен на энергоносители..

Эти посетители последними пришли насладиться купанием в знаменитых венгерских термальных ваннах. Из-за роста цен на энергоносители их закрывают на неопределённое время.

Эти ванны называют пещерными купальнями. Они находятся на курорте Мишкольц-Тапольца. Посетители приходят сюда ещё с римских времён, чтобы искупаться в естественно нагретых водах. Теперь же эта многовековая достопримечательность уступила кризису. Дело в том, что зимой воду всё же приходилось подогревать. Использовали газ. Но сейчас это слишком дорого.

[Джудит Немет, исполнительный директор курорта]:

«Мы вынуждены закрыть пещерные купальни по одной причине: стоимость газа с октября по декабрь обойдётся нам в 140 тысяч долларов».

Закрытие неизбежно повлияет на отели, гостевые дома и другие туристические заведения в округе. И это тревожный знак для отрасли, которая только недавно начала восстанавливаться после пандемии COVID-19.

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Последние посетители говорят, что всё ещё надеются на чудо.

[Андреа Муска, посетительница]:

«Не понимаю, почему закрывается такой прекрасный комплекс. Власти поддерживают самые разные сферы. Неужели это место не могут?» [Карой Кереси, посетитель]:

«Отели обанкротятся, поскольку они от этого зависят».

Компания-оператор пещеры последние четыре года была убыточной. Её выручка в 2021 году оказалась значительно ниже допандемического уровня. Повышение цен на газ стало последней каплей.

Правительство уже оказывает помощь малым и средним предприятиям, работающим в ключевых цепочках поставок в производственном секторе. Но компании в сфере услуг пока остаются без государственной поддержки.

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