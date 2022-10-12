Знаменитые пещерные купальни Венгрии закрылись из-за высоких цен на газ

Эти посетители последними пришли насладиться купанием в знаменитых венгерских термальных ваннах. Из-за роста цен на энергоносители..
Дата загрузки: 2022-10-12
Эти ванны называют пещерными купальнями. Они находятся на курорте Мишкольц-Тапольца. Посетители приходят сюда ещё с римских времён, чтобы искупаться в естественно нагретых водах. Теперь же эта многовековая достопримечательность уступила кризису. Дело в том, что зимой воду всё же приходилось подогревать. Использовали газ. Но сейчас это слишком дорого.
[Джудит Немет, исполнительный директор курорта]:
«Мы вынуждены закрыть пещерные купальни по одной причине: стоимость газа с октября по декабрь обойдётся нам в 140 тысяч долларов».
Закрытие неизбежно повлияет на отели, гостевые дома и другие туристические заведения в округе. И это тревожный знак для отрасли, которая только недавно начала восстанавливаться после пандемии COVID-19.
Последние посетители говорят, что всё ещё надеются на чудо.
[Андреа Муска, посетительница]:
«Не понимаю, почему закрывается такой прекрасный комплекс. Власти поддерживают самые разные сферы. Неужели это место не могут?»
[Карой Кереси, посетитель]:
«Отели обанкротятся, поскольку они от этого зависят».
Компания-оператор пещеры последние четыре года была убыточной. Её выручка в 2021 году оказалась значительно ниже допандемического уровня. Повышение цен на газ стало последней каплей.
Правительство уже оказывает помощь малым и средним предприятиям, работающим в ключевых цепочках поставок в производственном секторе. Но компании в сфере услуг пока остаются без государственной поддержки.
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