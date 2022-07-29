Собор Парижской Богоматери обещают открыть в 2024 году

Собор Парижской Богоматери продолжают восстанавливать после пожара. Работы начались больше трёх лет назад, но были прерваны..

[Рима Абдул-Малак, министр культуры Франции]:

«Мы уверены, что в 2024 году большая часть здания будет отреставрирована. Собор можно будет открыть для проведения религиозных служб и посещения публики».

Собор Парижской Богоматери продолжают восстанавливать после пожара. Работы начались больше трёх лет назад, но были прерваны на некоторое время из-за пандемии. Министр культуры Франции обещает, что в 2024 году знаменитый храм вновь откроется.

При этом министр отмечает, что реставрация продолжится и после 2024 года.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019 года. Сгорело две трети деревянной крыши, сделанной в период с XII по XIII века. Разрушился деревянный шпиль, покрытый свинцовыми пластинами. Он был построен в XIX веке. Пострадала часть помещений. Огонь уничтожил четыре картины и несколько повредил. Кроме того, в орган попала вода.

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После пожара президент Эмманюэль Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери откроют к 2024 году. По оценкам экспертов, полная реставрация может занять до 20 лет, а её стоимость может достичь миллиарда евро.

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