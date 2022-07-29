Раннее утро под Мельбурном, но эти женщины уже в тонусе. Им предстоит окунуться в ледяную воду..

Дикое купание всё популярнее в Австралии

Раннее утро под Мельбурном, но эти женщины уже в тонусе. Им предстоит окунуться в ледяную воду реки Ярра. Впрочем, ничего непривычного. Делают они это каждый день.

Заплыв недолгий – окунулся, и скорее на берег греться. Там уже всё готово.

[жительница Мельбурна]:

«У меня с собой бутылка с горячей водой, очень хорошо!»

Купание в диких местах набирает популярность по всему миру. Этот участок реки находится в четырёх километрах от Мельбурна.

[жительница Мельбурна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это бодрит. Покалывания во всём теле, и потом бодрый целый день».

В черте крупных городов Австралии купаться в реках, как правило, запрещено.

[Пол Леахи, эколог]:

«Чем ближе к городу, тем, конечно же, больше ливневых стоков из жилых районов».

Но здесь всё иначе.

[жительница Мельбурна]:

«Это безопасно. Мы проверили воду, и тест показал, что она действительно чистая».

Эта группа энтузиасток каждое утро записывает температуру воды. В январе, когда в Австралии лето, она доходила до 27 градусов. Сейчас – всего десять.

Для сравнения, в местных бассейнах вода обычно 28 градусов. Но женщины не ищут комфорта.

Помимо пользы для здоровья, в их увлечении есть ещё один плюс – они стимулируют общественность и власти вкладывать больше в очистку рек. Так, к 2030 году всю реку Ярра обещают сделать пригодной для купания.

[Лоретта Беллато, исследовательница]:

«Это совершенно возможно. По всему миру есть движение, которое делает городские реки полностью пригодными для купания».

Но работы предстоит много.

[Шарлотта Стеретт, эколог, отвечающий за реку Ярра]:

«Нужно, чтобы больше людей заботились о реке. И когда люди в ней купаются, это тоже стимулирует их полюбить реку».

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