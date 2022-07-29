Дикое купание всё популярнее в Австралии

Раннее утро под Мельбурном, но эти женщины уже в тонусе. Им предстоит окунуться в ледяную воду..
Дата загрузки: 2022-07-29
Заплыв недолгий – окунулся, и скорее на берег греться. Там уже всё готово.
[жительница Мельбурна]:
«У меня с собой бутылка с горячей водой, очень хорошо!»
Купание в диких местах набирает популярность по всему миру. Этот участок реки находится в четырёх километрах от Мельбурна.
[жительница Мельбурна]:
«Потом никогда не жалеешь! Это заряд энергии на весь день».
[жительница Мельбурна]:
«Это бодрит. Покалывания во всём теле, и потом бодрый целый день».
В черте крупных городов Австралии купаться в реках, как правило, запрещено.
[Пол Леахи, эколог]:
«Чем ближе к городу, тем, конечно же, больше ливневых стоков из жилых районов».
Но здесь всё иначе.
[жительница Мельбурна]:
«Это безопасно. Мы проверили воду, и тест показал, что она действительно чистая».
Эта группа энтузиасток каждое утро записывает температуру воды. В январе, когда в Австралии лето, она доходила до 27 градусов. Сейчас – всего десять.
Для сравнения, в местных бассейнах вода обычно 28 градусов. Но женщины не ищут комфорта.
Помимо пользы для здоровья, в их увлечении есть ещё один плюс – они стимулируют общественность и власти вкладывать больше в очистку рек. Так, к 2030 году всю реку Ярра обещают сделать пригодной для купания.
[Лоретта Беллато, исследовательница]:
«Это совершенно возможно. По всему миру есть движение, которое делает городские реки полностью пригодными для купания».
Но работы предстоит много.
[Шарлотта Стеретт, эколог, отвечающий за реку Ярра]:
«Нужно, чтобы больше людей заботились о реке. И когда люди в ней купаются, это тоже стимулирует их полюбить реку».
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