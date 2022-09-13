Ампутация возрастом 31 тыс. лет: уникальная находка на острове Борнео

Эти археологи откапывают уникальный скелет на острове Борнео в Индонезии. Ему 31 тысяча лет, и нижняя..

Эти археологи откапывают уникальный скелет на острове Борнео в Индонезии.

Ему 31 тысяча лет, и нижняя часть левой ноги у этого человека была аккуратно удалена.

По форме кости определили, что ампутацию провели ещё тогда, когда пациент был ребёнком. После этого он прожил ещё несколько лет.

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Археологи смогли определить, что доисторический хирург обладал подробными знаниями об анатомии и медицинскими навыками, необходимыми для поддержания жизни пациента. Они говорят, что это свидетельства самой ранней ампутации среди всех когда-либо выявленных.

[Тим Малони, исследователь]:

«Они могли защитить пациента от болевого шока, кровопотери и заражения. Эта была настоящая хирургическая процедура, в результате которой человеку удавалось выжить».

До этой находки самым ранним свидетельством ампутации был скелет пожилого фермера возрастом 7000 лет. Его обнаружили во Франции.

А открытие на Борнео показывает, что доисторическая медицина была на более высоком уровне, чем считалось ранее.

Сообщество, где жил ребёнок с ампутацией, обитало в районе с богатой растительностью. Предполагается, что для выздоровления пациента использовали лечебные травы.

Рану нужно было регулярно очищать и дезинфицировать, чтобы предотвратить заражение.

Из-за отсутствия других человеческих останков того периода с аналогичными хирургическими вмешательствами исследователи не могут сказать, насколько часто в то время людям ампутировали конечности.

[Тим Малони, исследователь]:

«Мы не можем сказать, насколько часто это происходило, но мы можем сказать, что это случилось здесь 31 тысячу лет назад».

Останки были в известняковой пещере. Этот отдалённый регион известен своим наскальным искусством с трафаретными отпечатками рук доисторических людей.

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