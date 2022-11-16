Рождественские огни осветили Сады Кью в Лондоне

Миллион огней, анимированные проекции и оптические иллюзии. Королевские ботанические сады Кью в Лондоне буквально ослепляют рождественской иллюминацией. Её здесь устанавливают уже десятый год подряд. И к юбилею дизайнеры особенно постарались.

[Дайре Басра, сотрудница Садов Кью]:

«Мы приложили много усилий. Это основа нашего стремления к идеалу и нашего планирования, и с каждым годом у нас получается всё лучше и лучше».

По традиции, на фоне знаменитой оранжереи «Пальмовый дом» разыгрывается впечатляющее лазерное шоу. На тропинке гостей встречает тоннель из тысяч горящих лампочек. Почти в каждом уголке сада своя уникальная композиция из музыки и света.

Подготовка к световому шоу идёт целый год. Дизайнеры создают десятки уникальных инсталляций.

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В этот раз на праздничное освещение Садов Кью затрачивают на 40% энергии меньше обычного. Многие лампочки теперь светодиодные. Кроме того, вырабатывать электричество помогают генераторы, работающие на биотопливе.

Рождественские огни будут украшать ботанический сад до 5 января.

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