fb pixel
Телеканал NTD

Огни и фейерверки: индийцы празднуют Дивали – индуистский Новый год

Огни и фейерверки: индийцы празднуют Дивали – индуистский Новый год

Свечи, огни и фейерверки. В Индии празднуют Дивали – индуистский Новый год. Торжества посвящены победе добра..

Дата загрузки: 2022-10-26

Огни и фейерверки: индийцы празднуют Дивали – индуистский Новый год

Свечи, огни и фейерверки. В Индии празднуют Дивали – индуистский Новый год. Торжества посвящены победе добра над злом и света над тьмой. Главный символ праздника – огни, поэтому его второе название – «Фестиваль огней».

[священнослужитель]:
«Дивали – это праздник братства, и мы отмечаем его очень торжественно. Праздник длится пять дней».

Многие индийцы приезжают в Амритсар. Здесь находится знаменитый Золотой храм, построенный посреди пруда.

[туристка]:
«Я уже давно хотела отпраздновать Дивали здесь и вот в первый раз отмечаю его в Амритсаре».

В дни праздника индийцы зажигают светильники, дарят подарки, просят благословения у родителей и молятся в храмах. Вечером принято жечь фейерверки и взрывать петарды. Из-за этого в воздухе буквально повисает дым, и в некоторых городах такие развлечения запрещают.

Дивали празднуют не только в Индии, но и в других странах, где живёт много индийских мигрантов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...