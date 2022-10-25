Огни и фейерверки: индийцы празднуют Дивали – индуистский Новый год

Свечи, огни и фейерверки. В Индии празднуют Дивали – индуистский Новый год. Торжества посвящены победе добра..

Свечи, огни и фейерверки. В Индии празднуют Дивали – индуистский Новый год. Торжества посвящены победе добра над злом и света над тьмой. Главный символ праздника – огни, поэтому его второе название – «Фестиваль огней».

[священнослужитель]:

«Дивали – это праздник братства, и мы отмечаем его очень торжественно. Праздник длится пять дней».

Многие индийцы приезжают в Амритсар. Здесь находится знаменитый Золотой храм, построенный посреди пруда.

[туристка]:

«Я уже давно хотела отпраздновать Дивали здесь и вот в первый раз отмечаю его в Амритсаре».

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В дни праздника индийцы зажигают светильники, дарят подарки, просят благословения у родителей и молятся в храмах. Вечером принято жечь фейерверки и взрывать петарды. Из-за этого в воздухе буквально повисает дым, и в некоторых городах такие развлечения запрещают.

Дивали празднуют не только в Индии, но и в других странах, где живёт много индийских мигрантов.

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