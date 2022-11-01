Засуха заставляет жителей африканских городов разводить коз и коров

Джулии Карури пришлось придумывать новые способы прокормить себя. Она живет в Найроби, столице Кении, уже десять..

Джулии Карури пришлось придумывать новые способы прокормить себя.

Она живет в Найроби, столице Кении, уже десять лет. Раньше искала любую подработку, но потом поняла, что денег не хватает, и решила переключиться на сельское хозяйство. Теперь разводит коров и коз.

Молоко, которое получает, продаёт соседям. Часть оставляет себе.

[Джулия Карури, жительница Найроби]:

«Я выращиваю собственных коров, чтобы получать чистое молоко, не содержащее ГМО. Кроме того, магазинное молоко очень подорожало, поэтому я решила обеспечить себя сама. Из-за засухи многие коровы на крупных фермах погибли».

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Африканский Рог переживает сильнейшую за 60 лет засуху. Бедствие уже повлияло на производство. Продукты питания в городах продолжают стремительно дорожать.

Из-за этого многие городские жители начинают заниматься сельским хозяйством.

Элис Мутони живет в Найроби более 30 лет. Недавно она вышла на пенсию и теперь работает на собственной городской ферме.

Ей редко приходится покупать овощи, такие как шпинат и капуста. Вместо этого закупает свежий навоз на местной птицефабрике.

[Элис Мутони, жительница Найроби]:

«Из-за сильной засухи и голода я почувствовала, что должна выращивать свои собственные овощи. Я могу использовать навоз, а не ГМО. Я слышала, что ГМО разрушает наши тела».

Это ещё один житель Найроби, который после наступления засухи решил заняться сельским хозяйством.

[Исаак Киари, житель Найроби]:

«Из-за засухи я понял, что могу использовать воду, которая у меня есть, на небольшом участке. Я увидел, что могу выжить, даже если нет дождей».

Во Всемирной продовольственной программе считают, что городское фермерство может решить проблему голода во многих городах, страдающих от засухи.

По данным ООН, засуха в районе Африканского Рога уже унесла жизни более полумиллиона человек. Ущерб оценивают в 70 миллиардов долларов.

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