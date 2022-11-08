Огороды на плотах создают фермеры Бангладеш из-за изменения климата

Мохаммад Мостафа занимается фермерством на юго-западе Бангладеш. Но не простым, а по методам предков. Урожай выращивает..

Мохаммад Мостафа занимается фермерством на юго-западе Бангладеш. Но не простым, а по методам предков. Урожай выращивает на плотах. Другого варианта нет, поскольку повышение уровня моря и наводнения после штормов всё чаще затопляют сельхозугодья.

На его плавучих огородах созревают овощи и фрукты, включая огурцы, редис, тыкву, папайю и помидоры.

Сами плоты плетёт из стеблей инвазивных гиацинтов. При этом после сбора урожая каждый раз нужно делать новые.

[Мохаммад Мостафа, фермер]:

«Когда я был маленьким, этот район был засушливым, мы играли в поле и выращивали рис. Но с повышением уровня воды и в море, и в реке, здесь постоянно стоит вода. Мы больше не можем выращивать урожай».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Такую технику применяют здесь последние 200 лет. Изначально сезон паводков длился около пяти месяцев в году. Теперь почти весь год – от восьми до десяти месяцев.

Сегодня плавучие фермы занимают площадь в 120 гектаров. Таким сельским хозяйством занимается около 6000 фермеров. И их число продолжает расти, поскольку более четверти 165-миллионного населения Бангладеш живёт в прибрежной зоне.

Страна считается одной из самых уязвимых в мире перед изменением климата. Повышение уровня океана усугубляется штормами и эрозией береговой линии.

Бангладеш также часто страдает от циклонов, которые из-за потепления климата становятся всё более экстремальными.

Если динамика сохранится, то к 2050 году Бангладеш может потерять 17% своей суши и треть объёмов производства продуктов питания.

Короткая ссылка на эту страницу: