Огороды на плотах создают фермеры Бангладеш из-за изменения климата

Мохаммад Мостафа занимается фермерством на юго-западе Бангладеш. Но не простым, а по методам предков. Урожай выращивает..
Дата загрузки: 2022-11-08
На его плавучих огородах созревают овощи и фрукты, включая огурцы, редис, тыкву, папайю и помидоры.
Сами плоты плетёт из стеблей инвазивных гиацинтов. При этом после сбора урожая каждый раз нужно делать новые.
[Мохаммад Мостафа, фермер]:
«Когда я был маленьким, этот район был засушливым, мы играли в поле и выращивали рис. Но с повышением уровня воды и в море, и в реке, здесь постоянно стоит вода. Мы больше не можем выращивать урожай».
Такую технику применяют здесь последние 200 лет. Изначально сезон паводков длился около пяти месяцев в году. Теперь почти весь год – от восьми до десяти месяцев.
Сегодня плавучие фермы занимают площадь в 120 гектаров. Таким сельским хозяйством занимается около 6000 фермеров. И их число продолжает расти, поскольку более четверти 165-миллионного населения Бангладеш живёт в прибрежной зоне.
Страна считается одной из самых уязвимых в мире перед изменением климата. Повышение уровня океана усугубляется штормами и эрозией береговой линии.
Бангладеш также часто страдает от циклонов, которые из-за потепления климата становятся всё более экстремальными.
Если динамика сохранится, то к 2050 году Бангладеш может потерять 17% своей суши и треть объёмов производства продуктов питания.
Короткая ссылка на эту страницу: