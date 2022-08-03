Великобритания адаптируется к средиземноморскому климату

Королевские ботанические сады Кью в Лондоне – это 132 гектара ландшафтных парков и более чем 50..

Королевские ботанические сады Кью в Лондоне – это 132 гектара ландшафтных парков и более чем 50 тысяч живых растений.

Сюда приезжают тысячи туристов. Частые гости и садоводы-любители. Они хотят вдохновиться и попытаться повторить то же самое на своих участках.

Местные кураторы обычно дают советы. Но в последнее время им приходится менять повестку дня. Они всё чаще учитывают то, что погода в стране становится жарче и засушливее. Это лето оказалось настоящим испытанием.

[Саймон Тунер, работник ботанического сада]:

«Нормального дождя не было, наверное, уже больше месяца. Мы несколько раз устраивали полив, но это не особо помогает».

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Трава очень сухая и похожа на солому. И не только здесь. Но эксперты говорят не переживать: со временем газоны восстановятся.

[Саймон Тунер, работник ботанического сада]:

«Трава действительно хорошо адаптируется к таким условиям, хотя выглядит ужасно. Но она способна выжить и всегда вырастает снова».

С 5 августа в Хэмпшире и на острове Уайт вводятся временные ограничения на использование воды. Так, для полива садов и мытья машин нельзя использовать шланги. Также запрещается наполнять декоративные пруды и бассейны.

В результате одного из самых засушливых летних сезонов за всю историю наблюдений, водосток сократился на четверть. Ограничения вводят в регионе впервые с 2012 года.

Экологи говорят, что погода в стране всё больше напоминает средиземноморскую. Теперь фермеры задумываются о том, чтобы выращивать растения, устойчивые к жаре.

Этот гравийный сад находится в Эссексе. Растения никогда не поливают, но они прекрасно себя чувствуют даже в нынешнюю жару. Некоторые растения оставались без полива с момента создания сада в 1992 году.

Июль 2022 года стал самым засушливым вторым месяцем лета для страны с 1984 года и восьмым самым засушливым за всю историю наблюдений, которую ведут с 1836 года.

В целом последние восемь месяцев стали для Англии самыми засушливыми за 45 лет.

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