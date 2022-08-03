В Австралии хотят оцифровать гербарий с миллионом образцов за 9 месяцев

Один из крупнейших гербариев мира оцифруют за девять месяцев. В нём насчитывается более миллиона образцов. Он..
Дата загрузки: 2022-08-03
В работе учёным поможет эта конвейерная лента. Без неё процесс может затянуться на восемь лет.
[Питер Тралл, исследователь]:
«Мы подготавливаем образцы, кладём их под камеру и фотографируем. С помощью этой системы можно делать до четырёх или пяти тысяч снимков в день».
На образцы гербария наклеивают штрих-код. Потом снимают камерой с разрешением 100 мегапикселей. Высокое качество фотографий позволит увидеть мельчайшие детали, которые не разглядеть невооружённым глазом.
[Абдельвахед Хамис, учёный]:
«Листья, плоды, стебли – всё это можно скрупулёзно рассмотреть на цифровой копии».
Некоторые образцы были засушены более ста лет назад. После оцифровки гербарий смогут изучать исследователи австралийской природы.
[Абдельвахед Хамис, учёный]:
«Это как базовые сведения, от которых могут отталкиваться эксперты».
[Питер Тралл, исследователь]:
«Например, этой коллекцией очень интересовались исследователи, которые изучают последствия крупных лесных пожаров в 2019-2020 годах».
Оцифровка гербария также нужна для того, чтобы не утратить ценные сведения в результате возможного повреждения образцов.
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