Один из крупнейших гербариев мира оцифруют за девять месяцев. В нём насчитывается более миллиона образцов. Он..

В Австралии хотят оцифровать гербарий с миллионом образцов за 9 месяцев

Один из крупнейших гербариев мира оцифруют за девять месяцев. В нём насчитывается более миллиона образцов. Он хранится в австралийской Канберре.

В работе учёным поможет эта конвейерная лента. Без неё процесс может затянуться на восемь лет.

[Питер Тралл, исследователь]:

«Мы подготавливаем образцы, кладём их под камеру и фотографируем. С помощью этой системы можно делать до четырёх или пяти тысяч снимков в день».

На образцы гербария наклеивают штрих-код. Потом снимают камерой с разрешением 100 мегапикселей. Высокое качество фотографий позволит увидеть мельчайшие детали, которые не разглядеть невооружённым глазом.

[Абдельвахед Хамис, учёный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Некоторые образцы были засушены более ста лет назад. После оцифровки гербарий смогут изучать исследователи австралийской природы.

[Абдельвахед Хамис, учёный]:

«Это как базовые сведения, от которых могут отталкиваться эксперты». [Питер Тралл, исследователь]:

«Например, этой коллекцией очень интересовались исследователи, которые изучают последствия крупных лесных пожаров в 2019-2020 годах».

Оцифровка гербария также нужна для того, чтобы не утратить ценные сведения в результате возможного повреждения образцов.

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