Кораллы Галапагосских островов: как восстановить хрупкую экосистему

Это будущие кораллы Галапагосских островов. В скором времени они превратятся в коралловые рифы. Национальный парк и..

Это будущие кораллы Галапагосских островов. В скором времени они превратятся в коралловые рифы. Национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО тестирует новую технологию размножения морских полипов. Цель – восстановить хрупкую подводную экосистему островов.

Почти к полному исчезновению кораллов на архипелаге привёл Эль-Ниньо – климатический феномен, который раз в несколько лет обрушивается тепловым ударом на акваторию Галапагосов.

[Гарри Рейс, рейнджер]:

«Кораллы очень важны. Они превращают CO2 в океане в кислород. К тому же служат убежищем и питомником для нескольких видов рыб».

Рейнджеры Галапагосских островов и волонтёры намерены выяснить, на каких поверхностях лучше приживаются кораллы: камне, бетоне или металле. Лишь после этого их высадят в естественную среду. Наблюдения ведут в бухте на острове Санта-Крус с 2020 года.

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Усилия окупаются. Благодаря разведению кораллов в акватории Галапагосов появились новые жители.

[Гарри Рейс, рейнджер]:

«Кораллы помогают экосистеме, а также туристической отрасли, потому что это дом для разнообразной фауны: рыбы, беспозвоночных, ракообразных».

Галапагосские острова находятся близ экватора и принадлежат Эквадору. Архипелаг знаменит флорой и фауной. Многие виды – до сих пор неизученные эндемики.

Галапагоссы включают дюжину вулканических островов. Первый из них предположительно сформировался около десяти миллионов лет назад.

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