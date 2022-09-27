Кораллы Галапагосских островов: как восстановить хрупкую экосистему

Это будущие кораллы Галапагосских островов. В скором времени они превратятся в коралловые рифы. Национальный парк и..
Дата загрузки: 2022-09-27
Это будущие кораллы Галапагосских островов. В скором времени они превратятся в коралловые рифы. Национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО тестирует новую технологию размножения морских полипов. Цель – восстановить хрупкую подводную экосистему островов.
Почти к полному исчезновению кораллов на архипелаге привёл Эль-Ниньо – климатический феномен, который раз в несколько лет обрушивается тепловым ударом на акваторию Галапагосов.
[Гарри Рейс, рейнджер]:
«Кораллы очень важны. Они превращают CO2 в океане в кислород. К тому же служат убежищем и питомником для нескольких видов рыб».
Рейнджеры Галапагосских островов и волонтёры намерены выяснить, на каких поверхностях лучше приживаются кораллы: камне, бетоне или металле. Лишь после этого их высадят в естественную среду. Наблюдения ведут в бухте на острове Санта-Крус с 2020 года.
Усилия окупаются. Благодаря разведению кораллов в акватории Галапагосов появились новые жители.
[Гарри Рейс, рейнджер]:
«Кораллы помогают экосистеме, а также туристической отрасли, потому что это дом для разнообразной фауны: рыбы, беспозвоночных, ракообразных».
Галапагосские острова находятся близ экватора и принадлежат Эквадору. Архипелаг знаменит флорой и фауной. Многие виды – до сих пор неизученные эндемики.
Галапагоссы включают дюжину вулканических островов. Первый из них предположительно сформировался около десяти миллионов лет назад.
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