Необычная волна птичьего гриппа во Франции обеспокоила учёных

Продуваемый ветрами французский остров Рузик в это время года должен кишеть олушами. Но несезонная волна птичьего..
Дата загрузки: 2022-09-08
За последние месяцы погибли тысячи морских птиц. Обычно эпидемия случается в осенние и зимние месяцы. Теперь защитники природы и зоологи опасаются, что это может стать круглогодичной угрозой, эндемичной для французской дикой природы.
Это также опасно для птицеводческой отрасли Франции – второй по величине в Европейском Союзе. Так, с ноября по май из-за птичьего гриппа в стране уже забили более 19 миллионов птиц.
[Паскаль Провост, глава природного заповедника]:
«Птичий грипп стал поражать морских птиц весной и летом. И это совершенно новое явление. Обычно это происходит только зимой».
С июня вирусом начали заражаться стаи вдоль побережья Бретани. Вспышка стала медленно распространяться на юг.
На острове Рузик обитает одна из редких в мире колоний северных олуш. Зоологи говорят, что птичий грипп свирепствовал там с начала июля, убивая взрослых и оставляя птенцов голодать.
Одновременно с середины лета на французских фермах было подтверждено семь новых вспышек птичьего гриппа. Власти назвали ситуацию экстраординарной.
При этом французские птицеводы ещё не оправились после предыдущих вспышек и последовавшим за этим убоем птицы. В этом году производство на фермах сократилось на 10%.
[Жан-Мишель Шаффер, глава отраслевой ассоциации]:
«В прошлом эпизоды птичьего гриппа случались с прибытием перелётных птиц, и мы всё больше понимаем, особенно в этом году, что птичий грипп уже обосновался среди диких животных во Франции. Это новое явление, и оно беспокоит фермеров и других работников сектора».
Птичий грипп обычно передается через инфицированные фекалии мигрирующих диких птиц или при прямом контакте с заражёнными кормами, одеждой и оборудованием.
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