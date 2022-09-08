Необычная волна птичьего гриппа во Франции обеспокоила учёных

Продуваемый ветрами французский остров Рузик в это время года должен кишеть олушами. Но несезонная волна птичьего..

Продуваемый ветрами французский остров Рузик в это время года должен кишеть олушами. Но несезонная волна птичьего гриппа на атлантическом побережье Франции этим летом резко сократила их численность.

За последние месяцы погибли тысячи морских птиц. Обычно эпидемия случается в осенние и зимние месяцы. Теперь защитники природы и зоологи опасаются, что это может стать круглогодичной угрозой, эндемичной для французской дикой природы.

Это также опасно для птицеводческой отрасли Франции – второй по величине в Европейском Союзе. Так, с ноября по май из-за птичьего гриппа в стране уже забили более 19 миллионов птиц.

[Паскаль Провост, глава природного заповедника]:

«Птичий грипп стал поражать морских птиц весной и летом. И это совершенно новое явление. Обычно это происходит только зимой».

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С июня вирусом начали заражаться стаи вдоль побережья Бретани. Вспышка стала медленно распространяться на юг.

На острове Рузик обитает одна из редких в мире колоний северных олуш. Зоологи говорят, что птичий грипп свирепствовал там с начала июля, убивая взрослых и оставляя птенцов голодать.

Одновременно с середины лета на французских фермах было подтверждено семь новых вспышек птичьего гриппа. Власти назвали ситуацию экстраординарной.

При этом французские птицеводы ещё не оправились после предыдущих вспышек и последовавшим за этим убоем птицы. В этом году производство на фермах сократилось на 10%.

[Жан-Мишель Шаффер, глава отраслевой ассоциации]:

«В прошлом эпизоды птичьего гриппа случались с прибытием перелётных птиц, и мы всё больше понимаем, особенно в этом году, что птичий грипп уже обосновался среди диких животных во Франции. Это новое явление, и оно беспокоит фермеров и других работников сектора».

Птичий грипп обычно передается через инфицированные фекалии мигрирующих диких птиц или при прямом контакте с заражёнными кормами, одеждой и оборудованием.

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