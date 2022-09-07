Снежные запасы впервые сделали на горнолыжном курорте Оберстдорф в Германии. В специально отведённое место всю зиму..

Как сохранили снег с прошлой зимы на горнолыжном курорте в Германии

Снежные запасы впервые сделали на горнолыжном курорте Оберстдорф в Германии. В специально отведённое место всю зиму свозили снег. С приближением тепла его закрыли деревянной щепой. Слой достигает полуметра.

[Флориан Шпайгль, сотрудник организации Oberstdorf Nordic Center]:

«Это натуральный материал. Его преимущество в том, что во время дождя он впитывает воду. В сухую погоду она испаряется и создаёт охлаждающий эффект».

Пока это только эксперимент. Подобные уже проводили в Италии и Швейцарии. Опыт показывает, что до осени сохраняется 80 процентов накопленного снега.

В Оберстдорфе уже скоро сделают первую трассу. Обычно для этого использовали снежную пушку. В этот раз в ход пойдут снежные запасы, и трассу можно будет сделать раньше и быстрее. На ней можно тренироваться на беговых лыжах.

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[Флориан Шпайгль, сотрудник организации Oberstdorf Nordic Center]:

«Спортсмены, которые всё лето тренируются на роликовых лыжах, теряют чувство, которое испытывают на беговых лыжах. Скольжение по снегу совсем не похоже на езду на роликах. Этот снег поможет спортсменам заново привыкнуть к беговым лыжам».

Если эксперимент окажется успешным, то в Оберстдорфе каждую зиму будут запасаться снегом на следующий сезон.

На этом курорте постоянно проводят соревнования по зимним видам спорта, в том числе лыжные чемпионаты, а также турниры по фигурному катанию.

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