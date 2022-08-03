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Пожар в Хорватии угрожает популярному курорту

Пожар в Хорватии угрожает популярному курорту

На Адриатическое побережье снова обрушилась волна лесных пожаров. Над лесами возле популярного хорватского курорта Водице поднимается..

Дата загрузки: 2022-08-03

Пожар в Хорватии угрожает популярному курорту

На Адриатическое побережье снова обрушилась волна лесных пожаров.

Над лесами возле популярного хорватского курорта Водице поднимается густой чёрный дым. Здесь полыхают сразу три пожара. Полиция перекрыла дороги в Шибеникско-Книнском районе.

По данным местных СМИ, все три пожара вспыхнули с разницей в пять минут. В тушении помогают самолёты Canadair. Воду берут в заливе недалеко от туристической зоны.

Несколько недель назад на Адриатическом побережье Хорватии уже полыхали сильные пожары. Тогда огонь почти подошёл к Водице, пришлось эвакуировать жителей окрестных деревень. На борьбу с пламенем направили сотни пожарных и военных. Сгорело около 20 жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.

Согласно февральскому отчёту ООН, из-за засух, вызванных изменением климата, в ближайшие 28 лет сильных лесных пожаров станет больше на 30%.
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