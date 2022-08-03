Пожар в Хорватии угрожает популярному курорту

На Адриатическое побережье снова обрушилась волна лесных пожаров. Над лесами возле популярного хорватского курорта Водице поднимается..
Дата загрузки: 2022-08-03
На Адриатическое побережье снова обрушилась волна лесных пожаров.
Над лесами возле популярного хорватского курорта Водице поднимается густой чёрный дым. Здесь полыхают сразу три пожара. Полиция перекрыла дороги в Шибеникско-Книнском районе.
По данным местных СМИ, все три пожара вспыхнули с разницей в пять минут. В тушении помогают самолёты Canadair. Воду берут в заливе недалеко от туристической зоны.
Несколько недель назад на Адриатическом побережье Хорватии уже полыхали сильные пожары. Тогда огонь почти подошёл к Водице, пришлось эвакуировать жителей окрестных деревень. На борьбу с пламенем направили сотни пожарных и военных. Сгорело около 20 жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.
Согласно февральскому отчёту ООН, из-за засух, вызванных изменением климата, в ближайшие 28 лет сильных лесных пожаров станет больше на 30%.
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