В Лабрадорском море канадские рыбаки заметили животное на дрейфующем айсберге. Они подумали, что только детёныш тюленя мог оказаться так далеко от берега.
Подплыв ближе, они увидели, что это вовсе не тюлень, а писец. Рыбаки решили спасти зверька.
«Мы понимали, что мы – его единственный шанс на спасение, поскольку ветер изменился и гнал лёд всё дальше в море», – рассказал рыбак. Рыбакам удалось взять песца и занести его в лодку.
Зверёк ослабел и спал почти всю дорогу. Иногда просыпался, и было видно, что он встревожен. Тогда малыша кормили сосисками. Другой еды у рыбаков не было.
Добравшись до берега, рыбаки накормили животное досыта и отпустили в дикую природу.
Как песца спасали с айсберга
В Лабрадорском море канадские рыбаки заметили животное на дрейфующем айсберге. Они подумали, что только детёныш тюленя мог оказаться так далеко от берега.