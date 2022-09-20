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Телеканал NTD

Как песца спасали с айсберга

Как песца спасали с айсберга
Как песца спасали с айсберга

В Лабрадорском море канадские рыбаки заметили животное на дрейфующем айсберге. Они подумали, что только детёныш тюленя мог оказаться так далеко от берега.

Подплыв ближе, они увидели, что это вовсе не тюлень, а писец. Рыбаки решили спасти зверька.

«Мы понимали, что мы – его единственный шанс на спасение, поскольку ветер изменился и гнал лёд всё дальше в море», – рассказал рыбак. Рыбакам удалось взять песца и занести его в лодку.

Зверёк ослабел и спал почти всю дорогу. Иногда просыпался, и было видно, что он встревожен. Тогда малыша кормили сосисками. Другой еды у рыбаков не было.

Добравшись до берега, рыбаки накормили животное досыта и отпустили в дикую природу.

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