Вертикальные фермы обеспечат продовольственную безопасность ОАЭ

Крытая вертикальная ферма для производства свежих овощей на площади в 5600 квадратных метров. Этот огород расположился..

Крытая вертикальная ферма для производства свежих овощей на площади в 5600 квадратных метров. Этот огород расположился прямо в центре промышленной зоны Аль-Куз в Дубае.

Листовая зелень слой за слоем высажена внутри вертикального навеса. Растёт благодаря искусственному светодиодному освещению. Почва ей не нужна. Жизнь поддерживает гидропонная система.

[Мехлам Мартаза, директор фермы]:

«Мы построили эту высокотехнологичную ферму, чтобы поставлять жителям ОАЭ и Ближнего Востока высококачественную, свежую и питательную еду».

Основой для вертикальных ферм служат подушки из минеральной ваты. В итоге растения вообще не содержат химикатов и пестицидов.

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Кроме того, 90 процентов воды, орошающей растения, перерабатывается для повторного использования.

[Мехлам Мартаза, директор фермы]:

«Вертикальное земледелие – это, возможно, не ответ на все вопросы. Но это ключевая отрасль, которая может поставлять на местный рынок очень скоропортящиеся продукты».

Продовольственная безопасность стала ключевым приоритетом властей Объединённых Арабских Эмиратов. Страна очень зависит от поставок, однако в последние месяцы наблюдались перебои из-за пандемии коронавируса и природных катаклизмов.

В ближайшие десять лет здесь хотят увеличить внутреннее производство продуктов питания на 30-40 процентов.

Эта ферма работает с 2018 года. Теперь планирует расширяться на другие регионы и страны.

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